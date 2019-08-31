Собака набросилась на младенца в Москве

Москва, 31 августа. ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту нападения собаки на восьмимесячного ребенка.

Как сообщает «РИАМО» со ссылкой на представителя пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову, нападение произошло в одной из столичных квартир. Дог набросился на восьмимесячного малыша, пострадавший ребенок доставлен в больницу.

«Собака находилась в квартире родственников хозяев животного. Пока женщина отлучилась, собака напала на ребенка. В результате ребенок был госпитализирован в городскую больницу с множественными телесными повреждениями», — сообщила Иванова.

Она отметила, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что правительство России утвердило список потенциально опасных собак, хозяевам которых запрещено снимать с них поводок и намордник где-либо, кроме территории дома.