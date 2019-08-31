Туск отказался ехать в Польшу на годовщину начала Второй мировой

Варшава, 31 августа. Председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск отказался приехать в Варшаву на годовщину Второй мировой войны.

О своем отказе принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, Туск заявил в эфире польского телеканала TBH24. По его словам, приглашение он получил лишь в четверг, за несколько дней до годовщины.

«У меня нет никаких сомнений, что организаторы этих важных мероприятий поступают так, чтобы дать понять, что они не хотят меня там видеть. Я никогда не навязываю свое присутствие, если знаю, что там меня не ждут», — сказал бывший премьер-министр Польши.

Главные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны организуются польскими властями в Варшаве. Приглашения получили страны НАТО и Евросоюза, включая Германию, а также государства Восточного партнерства. Ожидается, что в польскую столицу прибудут около 250 гостей из 40 стран, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Лидер США Дональд Трамп отказался от поездки из-за надвигающегося на американский штат Флорида урагана.

Польша отказалась приглашать Россию, объяснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года СССР еще не принимал участия в войне, а годовщину республика хочет отметить лишь с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сегодня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль негативно воспринял это решение.

«Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной, или Второй мировой войны, без участия России не могут считаться полноценными», — заявил Песков.

От визита в Польшу отказался также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Напомним, при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков погибли около 600 тысяч советских солдат.