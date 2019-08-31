Посол КНР предостерег США от «наглого вмешательства» в отношения Китая и Украины

Киев, 31 августа. Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Вашингтон не имеет права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения Украины с другими странами.

Ду Вэй заявил на брифинге журналистам, что Китай никогда не давил на Украину и никогда не требовал от Киева выбирать между Китаем и США.

«И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США», — подчеркнул он.

Дипломат напомним, что в ходе своего визита в Киев помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон проявил интерес к вопросу китайско-украинского сотрудничества в области военных технологий, передает RT. На что Ду Вэй заметил, что ВПК «является важной составляющей делового сотрудничества Китая и Украины».

В минувший вторник сообщалось, что Болтон провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком, в ходе которой обсудил защиту украинской промышленности от «недобросовестного поведения» Китая.

Ранее стало известно, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group обратились в Антимонопольный комитет Украины с просьбой согласовать сделку о покупке контрольного пакета украинского предприятия «Мотор Сич», которое занимается производством авиационных двигателей.

Позднее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон намерен помешать китайским компаниям получить контроль над заводом «Мотор Сич».

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

Комментируя действия Болтона, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что намерение Вашингтона предотвратить сделку с Пекином можно расценивать не только как полную несамостоятельность Киева, но и как вмешательство США во внутренние дела Украины и Китая.