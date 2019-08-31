Умер основатель компании Tetra Pak

Лондон, 31 августа. Шведский бизнесмен Ханс Раусинг, основавший корпорацию Tetra Pak, скончался в Великобритании на 94-м году жизни.

О смерти миллиардера сообщил телеканал SVT со ссылкой на его близких. Раусинг, унаследовавший бизнес своего отца, производителя упаковок Рубена Раусинга, превратил небольшую компанию в транснациональную корпорацию.

Ханс Раусинг встал во главе Tetra Pak в начале 50-х годов прошлого века и вывел картонные упаковки для продуктов на мировой рынок. Из семейной фирмы со штатом в шесть человек компания превратилась в корпорацию с годовым оборотом более чем в 10 миллиардов долларов, в которой работают около 22 тысяч сотрудников.

Бизнесмен стал одним из первых западных предпринимателей, начавших сотрудничать с Советским Союзом. Контракт между Tetra Pak и СССР был подписан в конце 1950-х годов. На сегодняшний день в мире ежегодно продается около миллиарда литров жидких продуктов в упаковках, произведенных компанией.

Состояние Раусинга, оцениваемое в 12 миллиардов долларов, ставило его в один ряд с богатейшими людьми планеты. Основатель корпорации Tetra Pak скончался в своем доме в Англии в возрасте 93 лет.