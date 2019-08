Сооснователь арт-цента «Пушкинская-10» Ковальский скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 августа. Художник и сооснователь арт-центра «Пушкинская-10» Сергей Ковальский умер на 72-м году жизни в Северной столице, сообщила куратор центра Юлия Рыбакова.

«Умер Сергей Викторович Ковальский. Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов», — написала Рыбакова на своей странице в Facebook.

Ковальский является одним из организаторов Товарищества экспериментального изобразительного искусства, а позже — арт-центра «Пушкинская, 10», который объединяет 15 художественных галерей, концертную площадку, два музыкальных клуба, студии звукозаписи, детский театр и 38 творческих мастерских известных художников и музыкантов.

Арт-центр представлял современное искусство Петербурга на государственном уровне на фестивалях «Петербург в Нью-Йорке» и «Петербург в Варшаве».

Ковальский родился в 1948 году в Ленинграде. В конце 1960-х годов начал профессионально заниматься живописью и литературой. Участник более 150 выставок в России, Европе и Америке. Как сообщается на сайте «Пушкинская, 10», работы Ковальского находятся в коллекциях Музея нонконформисткого искусства, Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга; TheNorton and Nancy Dodge Collection; The Jane Voorhees Zimmerli Art MuseumRutgers, The StateUniversity of New Jersey, USA; и частных собраниях.