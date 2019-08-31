США закроют безвизовый въезд на Гуам для россиян

Вашингтон, 31 августа. Министерство внутренней безопасности США уведомило о планах закрыть безвизовый въезд на Гуам для российских граждан.

Согласно уведомлению, опубликованному министерством в федеральном реестре, США закроют безвиз для граждан РФ на Гуаме и Северных Марианских островах.

«Министерство предоставляло разрешение гражданам Российской Федерации на въезд в Гуам или Содружество Северных Марианских островов, рассматривая каждый случай в отдельности, с целью временного пребывания до 45 дней, если путешествующий отвечал определенным критериям. Министерство публикует это уведомление, чтобы объявить о том, что оно планирует прекратить эту практику», — говорится в уведомлении.

Отмечается, что российские граждане по-прежнему смогут подавать заявление на въезд, но разрешение будет предоставлено лишь в том случае, если в качестве обоснования будут предоставлены мотивы срочного гуманитарного характера или значимой общественной пользы.

Полный текст документа будет обнародован 3 сентября, запрет на безвизовый въезд вступит в силу спустя 30 дней после публикации. Безвизовый режим для россиян на Гуам и Северные Марианские острова начал действовать в октябре 2009 года.

Отметим, эти острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории, свободно ассоциированной с Соединенными Штатами Америки.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Тайвань продлил безвизовый режим для граждан РФ до 31 июля 2020 года. Кроме того, одобренное время пребывания на острове для россиян увеличено до 21 дня.