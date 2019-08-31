Финляндия ограничивает ввоз ягод из России

Хельсинки, 31 августа. Финляндия ограничит с декабря ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления.

Как сообщает YLE, новая директива Евросоюза призвана «ограничить распространение опасных болезней среди растений». Для этого, в частности, ввоз ягод из России окажется под более пристальным контролем.

Чтобы провезти ягоды через таможню теперь нужно будет оформлять фитосанитарный сертификат. Под ограничения попадают черника, брусника, голубика, клюква, клубника, черная смородина, крыжовник и малина.

Переходный период продлится до 14 декабря. С этого момента будет требоваться сертификат в обязательном порядке.

Отметим, в июне стало известно, что власти Финляндии запретили ввоз шиповника в страну. В министерстве сельского и лесного хозяйства Финляндии пояснили, что запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, «но только после трехлетнего переходного периода». Тот шиповник, который уже растет в садах, парках, пляжах и на обочинах финских дорог будут уничтожать в течение трех лет.