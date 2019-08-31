Гренладский депутат призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

Нук, 31 августа. Депутат парламента Гренландии Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение президента США Дональда Трампа о покупке острова.

Броберг, представляющий в гренландском парламенте центристскую партию «Налерак», заявил, что принадлежащий юридически Дании остров «фактически защищают США». Кроме того, как пишет RT, он напомнил о готовности Вашингтона поддержать инвестициями экономику Гренландии.

«США готовы поддерживать нашу экономику вливаниями в четыре миллиарда датских крон. Наше население впервые поставлено перед выбором. У нас есть реальная альтернатива датским дотациям», — сказал депутат.

Броберг считает, что финансовая поддержка со стороны Соединенных Штатов продолжится и после обретения островом независимости в случае, если местное правительство разрешит Вашингтону разместить в Гренландии свои военные базы. Он подчеркнул, что для этого нужно будет выполнить ряд условий.

«Будут и требования. Например, известно, что они (США — прим. ФАН) не желают китайского присутствия в Гренландии в ключевых областях. Это прозвучит в ходе возможных переговоров», — заявил Броберг.

Политик особо отметил, что в первую очередь нужно понять, чего хочет население Гренландии и принимать решение, исходя из этого.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп интересовался у своего окружения возможностью покупки принадлежащего Дании самого большого острова в мире. Позднее он сказал, что приобретение Гренландии интересует его со стратегической точки зрения. В Копенгагене заявили, что «остров не продается».

Как пишет «Газета.ру», на минувшей неделе Госдеп США предложил открыть американское генконсульство на территории датского острова.