Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

ВСУ выпустили 55 мин по территории ДНР

263
0 Оставить комментарий

ВСУ выпустили 55 мин по территории ДНР

Донецк, 31 августа. Киевские силовики в течение пятницы выпустили по территории Донецкой Народной Республики 55 мин калибром 82 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелы со стороны ВСУ продолжались с 5.34 до 22.44 (время совпадает с московским). Удары наносились по районам шести населенных пунктов Республики. 

При обстрелах украинские силовики использовали минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В общей сложности за это время было выпущено 55 мин калибром 82 миллиметра.

В минувший четверг сообщалось, что трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли при обстреле ВСУ южного участка фронта. ВСУ открыли огонь по селу Григоровка. При обстреле киевские силовики использовали 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота Донбасс не согласился подчиняться новому руководству и объявил об образовании ДНР и ЛНР. В ответ Киев стал вести против республик Донбасса силовую операцию. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров