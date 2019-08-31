ВСУ выпустили 55 мин по территории ДНР

Донецк, 31 августа. Киевские силовики в течение пятницы выпустили по территории Донецкой Народной Республики 55 мин калибром 82 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелы со стороны ВСУ продолжались с 5.34 до 22.44 (время совпадает с московским). Удары наносились по районам шести населенных пунктов Республики.

При обстрелах украинские силовики использовали минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В общей сложности за это время было выпущено 55 мин калибром 82 миллиметра.

В минувший четверг сообщалось, что трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли при обстреле ВСУ южного участка фронта. ВСУ открыли огонь по селу Григоровка. При обстреле киевские силовики использовали 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота Донбасс не согласился подчиняться новому руководству и объявил об образовании ДНР и ЛНР. В ответ Киев стал вести против республик Донбасса силовую операцию. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек.