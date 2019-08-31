Мир в Донбассе назвали в Раде основой роста экономики Украины

Киев, 31 августа. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Нестор Шуфрич считает, что мирное урегулирование ситуации в Донбассе является основой роста экономики Украины.

«Мирное урегулирование на Донбассе — это основа роста экономики, основа социальной стабильности, и, соответственно, мы к этому так и должны подойти. Вчера была длинная ночь, и я хочу отдать должное, может, еще сделаю один комплимент депутатам из «Слуги народа». Они реально интересуются, как закончить этот конфликт», — заявил политик в эфире телеканала «112 Украина».

В четверг теперь уже замглавы президентского офиса Вадим Пристайко был назначен министром иностранных дел Украины. Он сменил на этом посту Павла Климкина, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с июня 2014 года. На первом заседании Верховной рады после внеочередных выборов Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что на данный момент не столь важно, как именно будут достигнуты цели: при помощи миротворческой миссии или путем выполнения минских соглашений.

В пятницу дипломатический источник сообщил, что российские власти приветствуют заявление нового главы МИД Украины о необходимости скорее закончить вону в Донбассе. По его словам, украинская сторона все последние годы тормозила мирный процесс, поэтому, если она всерьез займется вопросом урегулирования конфликта, это будет, безусловно, положительным моментом.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.