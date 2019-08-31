Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Полянский прокомментировал отказ Польши пригласить РФ на годовщину начала Второй мировой

47
0 Оставить комментарий

Полянский прокомментировал отказ Польши пригласить РФ на годовщину начала Второй мировой

Нью-Йорк, 31 августа. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на отказ Польши позвать Россию на 80-летие Второй мировой войны.

Как отметил Полянский, позиция Польши в данном вопросе вызывает недоумение. По его словам, представители РФ хотели поделиться своими чувствами в годовщину трагедии.

«Хотим сказать, как отчетливо помним те события и как сильно желаем не допустить повторения такого в будущем», — заявил дипломат.

Он выразил сожаление, что российских делегатов лишили этой возможности.

«Не то что мы хотим, чтобы нас приглашали везде, но были весьма озадачены этим (отказом — прим. ФАН)», — подчеркнул Полянский.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. Варшава пригласила принять в них участие своих партнеров по Евросоюзу, а также союзников по НАТО, включая Германию, отказавшись позвать российскую делегацию.

Полянский прокомментировал отказ Польши пригласить РФ на годовщину начала Второй мировой

Власти страны мотивировали свою позицию тем, что СССР якобы нарушил нормы международного права в 1939 году. Комментируя поступок Варшавы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия, посвященные Великой Отечественной и Второй мировой войнам, где бы они не проходили, не могут считаться полноценными без участия в них России.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался ехать на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана «Дориан». По словам американского лидера, «ураган будет очень серьезным» и он не покинет территорию страны, чтобы проконтролировать, что «все ресурсы федерального правительства сосредоточены на надвигающемся шторме».

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров