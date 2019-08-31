Полянский прокомментировал отказ Польши пригласить РФ на годовщину начала Второй мировой

Нью-Йорк, 31 августа. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на отказ Польши позвать Россию на 80-летие Второй мировой войны.

Как отметил Полянский, позиция Польши в данном вопросе вызывает недоумение. По его словам, представители РФ хотели поделиться своими чувствами в годовщину трагедии.

«Хотим сказать, как отчетливо помним те события и как сильно желаем не допустить повторения такого в будущем», — заявил дипломат.

Он выразил сожаление, что российских делегатов лишили этой возможности.

«Не то что мы хотим, чтобы нас приглашали везде, но были весьма озадачены этим (отказом — прим. ФАН)», — подчеркнул Полянский.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. Варшава пригласила принять в них участие своих партнеров по Евросоюзу, а также союзников по НАТО, включая Германию, отказавшись позвать российскую делегацию.

Власти страны мотивировали свою позицию тем, что СССР якобы нарушил нормы международного права в 1939 году. Комментируя поступок Варшавы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия, посвященные Великой Отечественной и Второй мировой войнам, где бы они не проходили, не могут считаться полноценными без участия в них России.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался ехать на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана «Дориан». По словам американского лидера, «ураган будет очень серьезным» и он не покинет территорию страны, чтобы проконтролировать, что «все ресурсы федерального правительства сосредоточены на надвигающемся шторме».