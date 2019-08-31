Сирия итоги недели 25 – 31 августа: провал контрнаступления боевиков в Идлибе, встреча Путина и Эрдогана

Встреча Путина и Эрдогана На этой неделе на международном уровне было уделено немало времени обстановке в Сирийской Арабской Республике. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанес срочный визит в Россию, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование в сирийской провинции Идлиб. Как сообщил журналистам российский лидер, взаимопонимание с турецким коллегой по данной ситуации было достигнуто. Владимир Путин особо отметил, что террористы, оккупировавшие территории провинции Идлиб, продолжают обстреливать позиции сирийских правительственных сил и пытаются атаковать российские военные объекты. Российский лидер заявил, что Идлибская зона деэскалации не должна быть прибежищем для боевиков и служить плацдармом для совершения новых нападений». В ходе беседы Путин и Эрдоган пришли к договоренностям относительно того, как стабилизировать обстановку не только в Идлибе, но и в целом во всей Сирии. И Москва, и Анкара исходят из принципа сохранения государственного суверенитета САР, что предполагает недопустимость расчленения арабской республики на зоны влияния.

Контратака боевиков в Идлибе Между тем, сразу после встречи глав России и Турции террористы предприняли новые провокационные атаки в Южном Идлибе. Попытавшись отвлечь сирийскую армию от основного участка фронта в предместьях Хан-Шейхуна, боевики в ночь на 28 августа атаковали объекты правительственных сил на юго-восточном фронте при участии смертников неподалеку от города Абу-Дали. Несмотря на тяжелые бои на этом направлении, попытка сделать отвлекающий маневр в результате обернулась для боевиков новыми лишениями. В ходе ожесточенных столкновений погибло в сумме до 50 бойцов с обеих сторон, также есть потери в бронетехнике. Кроме того, на помощь сухопутным силам Сирии вылетела боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии, ударив по объектам и расположениям исламистов в регионе. Отметим, что до этой новой провокации радикалов в юго-восточной части Идлиба было относительно спокойно. Серьезных боев не фиксировалось там с момента проведения освободительной операции сирийских войск и российской авиации зимой 2017-2018 годов, в ходе которой от джихадистов были зачищены стратегические города Абу-Духур, Синджар и Абу-Дали.

Провал контрнаступления боевиков Неудачное контрнаступление террористов стоило им не только численных, но и очередных территориальных утрат. Как сообщили местные источники, после интенсивных бомбардировок ВКС России и ВВС САР по исламистам, а также артиллерийской подготовки подразделения САА перешли в наступление и в короткий срок овладели двумя поселениями, Хувейн Аль-Кебиром и Аз-Зарзуром, и господствующей вершиной Тель Акбар. Ирония заключается в том, что сирийская армия овладела именно теми районами, откуда до этого боевиками велась атака на сирийские объекты в Абу-Дали. Кроме того, освобождены несколько сельских поселений в этой местности. Мощная контратака сирийских правительственных сил привела к тому, что боевики потеряли контроль над районом города Ат-Тамана – последним укрепрайоном джихадистов к востоку от недавно освобожденного Хан-Шейхуна. 29 августа сирийские спецподразделения «Силы Тигра», переименованные в 25-ю дивизию специального назначения, освободили Ат-Таману, а также высоту Тель Сайиди Али к северу от населенного пункта. Таким образом, неудачная контратака джихадистов привела к еще одной победе сирийской армии в Идлибе и завершению успешней летней кампании правительственных сил, в хоте которой войска сумели освободить от террористов север провинции Хама и юг провинции Идлиб.

Провокации у турецкого поста Тем временем, террористы не остановились на контратаках против Сирийской Арабской Армии и учинили несколько провокаций на других участках фронта. 28 августа оппозиционные источники наперебой начали заявлять о том, что сирийская армия и ее союзники якобы провела обстрел турецкого наблюдательного поста вблизи поселения Шер-Магар, расположенного в долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама. Вокруг этого поста протурецкие боевики создали несколько укрепрайонов, предполагая, что правительственные войска не станут открывать огонь по турецкому пункту. Однако эта информация оказалась изначально выдуманной. Вооруженные силы Турции опровергли многочисленные сообщения оппозиционных СМИ и сразу признались, что никаких обстрелов не было. Таким образом, Анкара решила не идти по пути провокации, особенно после убедительных переговоров Турции и России по Сирии.