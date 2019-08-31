Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых

Цхинвал, 31 августа. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.

Южная Осетия ранее сообщила об установке грузинскими полицейскими блокпоста в районе села Цнелис. После того, как Южная Осетия выставила ультиматум Грузии, Госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе.

«Наконец-то забеспокоились истинные заказчики этой провокации», — прокомментировал заявление Госдепа Медоев в интервью РИА Новости.

Медоев обратил внимание, что, кроме имиджевой цели провокации у Грузии была еще одна. Он напомнил, что территория, где установлен грузинский блокпост, известна производством талька, мраморной крошки, также здесь в изобилии есть запасы мрамора, серпентинита, барита, нефрита, глины, ценных пород дерева.

«Подозреваю, что грузинское правительство нашло инвестора, которому были переданы эти земли под гарантии безопасности ведения бизнеса», — выразил мнение Медоев.

По его мнению, молчание по этому поводу грузинских СМИ говорит о том, что «правительство Грузии хотело провести эту «операцию» без лишней огласки».

«Налицо абсолютно безнравственный принцип ведения бизнеса... Главная их цель на всех континентах — контроль над ресурсами и извлечение прибыли», — констатировал он.

Днем ранее представители Грузии и Южной Осетии обвинили друг друга в срыве очередной встречи в рамках МПРИ. Южная Осетия обратилась к грузинской стороне с требованием прекратить строительство блокпоста в районе Цнелиса, а также убрать полицейских со своей территории. Грузины отказались убирать блокпост, из-за чего осетинская сторона посчитала встречу завершенной.

Медоев в пятницу назвал данную ситуацию «вторжением вооруженного подразделения МВД Грузии на территорию Южной Осетии». Он также не исключил, что провокация Тбилиси направлена не только против Южной Осетии, но и России. Медоев считает, что действия Тбилиси чреваты серьезной дестабилизацией ситуации и на пограничных территориях Южной Осетии и Грузии, и в регионе в целом.

МИД РФ выразил озабоченность в связи с эскалацией напряженности на границе Южной Осетии и Грузии. Российские дипломаты отметили, что в последнее время Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе за счет провокационных действий и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке Запада. Москва призвала Южную Осетию и Грузию проявить сдержанность и начать вести конструктивный диалог.