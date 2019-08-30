Видео с роботом Федором на МКС появилось в Сети

Москва, 30 августа. Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с роботом Федором на Международной космической станции.

Робот в настоящее время находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле «Поиск». При этом управляет роботом космонавт Александр Скворцов из модуля «Звезда»: он дистанционно подключен к Федору через экзоскелет.

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту прибыл к МКС 24 августа. Космический корабль не смог совершить стыковку с МКС в запланированное время. 27 августа «Союз» успешно пристыковался в автоматическом режиме, сообщала «Газета.ру».

Российский антропоморфный робот-спасатель Skybot F-850, более известный как Федор, состоит из 15 тысяч деталей, большая часть из которых производится в России. Остальные детали производятся по спецзаказу в Японии, Германии, Швейцарии и США.

В пятницу на МКС стартовала серия экспериментов и испытаний с участием робота Федора. Овчинин будет фиксировать эксперименты с роботом на видеокамеру. В дальнейшем эти видеоматериалы будут использоваться учеными для анализа действий робота в условиях невесомости.