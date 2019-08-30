Зеленский предложил лишать депутатов-прогулочников мандата

Киев, 30 августа. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде принять поправки в конституцию, в соответствии с которыми депутатов будут лишать мандата за прогулы и неперсональное голосование.

В пояснительной записке к документу уточняется, что перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов Рады необходимо изменить. В частности, предлагается лишать депутатов мандата за неперсональное голосование. Ранее журналисты неоднократно обращали внимание на ситуации, когда один депутат голосовал одновременно карточками своих коллег, не присутствующих на заседании Рады.

В таком случае полномочия депутата будут прекращены с момента решения об этом суда.

Зеленский также предлагает увольнять депутатов-прогулочников: отсутствующих «без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной рады Украины и/или заседаний комитета Верховной рады Украины».

Накануне Верховная рада провела первое после внеочередных выборов заседание, сообщала «Газета.ру». На нем парламент, в частности, принял в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Закон предлагает исключить норму, в соответствии с которой парламентарии не могут без согласия Рады привлекаться к уголовной ответственности, быть задержаны или арестованы.

В пятницу сообщалось, что Зеленский внес в Верховную раду проект поправок в конституцию о наделении граждан правом законодательной инициативы. На данный момент на Украине правом законодательной инициативы наделены президент, кабинет министров и депутаты. В случае принятия поправок такое право появится у всех граждан страны.