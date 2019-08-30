Новое фото сына Жанны Фриске появилось в Сети

Москва, 30 августа. У сына певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платона появился новый друг. Фото мальчика со щенком опубликовано в Instagram.

На снимке, опубликованном в Instagram в аккаунте platon.shepelev, мальчик стоит на диване, а рядом с ним — щенок. Подписи к фото нет, поэтому не известно, где и когда был сделан кадр. За окном видны голые деревья, поэтому можно предположить, что это осень или ранняя весна.

Подписчики аккаунта умиляются новому другу шестилетнего мальчика.

«Платошка, ты сын большой страны. Мы тебя любим. Мы все твои мамы», — пишет пользователь под ником suglobinanatali.

«Платошка, какой у тебя очаровательный друг, я тоже очень люблю собак. Побольше фото хочется видеть», — обращается к нему 5707.elena.

Ранее Шепелев написал в социальной сети, что его сын начал врать. В своем аккаунте в Instagram он завел специальную рубрику, в которой рассказывает подписчикам о разных темах, которые касаются воспитания мальчика. К примеру, не так давно Шепелев рассказал, что Платон перестает его слушаться, и даже различные меры наказания, в числе которых запрет на просмотр любимых мультфильмов, не помогают.

Российская певица Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после нескольких лет борьбы с онкологией. Врачи диагностировали у артистки рак мозга. Фриске было 40 лет.

Шепелев уже несколько лет не дает отцу и матери своей гражданской супруги Жанны Фриске видеться с их внуком Платоном.