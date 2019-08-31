Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика обнаружили мертвым

Уфа, 31 августа. В Башкирии годовалый ребенок, исчезнувший из колыбели, пока спала его мать, был найден мертвым. Соответствующая информация была опубликована на странице поискового движения «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б» в социальной сети «ВКонтакте».

Заявление от 28-летней жительницы села Исмаилово, что ее сын пропал, поступило в Дюртюлинского района Башкирии во вторник, 27 августа. Как сообщила женщина, сначала она уложила спать своих двоих детей – 1 и 5 лет, после чего уснула сама. Проснувшись, она увидела, в колыбели не было младшего сына.

В поисках мальчика участвовали порядка ста полицейских, следователей, спасателей и добровольцев. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска ребенка.

Как сообщалось ранее, малолетняя девочка погибла на западе Москвы в результате наезда внедорожника, возбуждено уголовное дело.