Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Американский военнослужащий убит в Афганистане

96
0 Оставить комментарий

Американский военнослужащий убит в Афганистане

Вашингтон, 30 августа. Американский военнослужащий погиб в Афганистане, сообщает командование международной операции «Решительная поддержка».

До тех пор, пока родственники погибшего не будут официально уведомлены о случившемся, его личность и подробности происшествия не разглашается. В сообщении уточнятся лишь, что американец убит при «выполнении боевого задания» в четверг.

В конце июля RT сообщал, что двое военнослужащих США были убиты в Афганистане. Подробности гибели тогда также не были озвучены.

США проводят в Афганистане операцию против движения «Талибан»1 и других террористических группировок с 2001 года. За это время в стране были убиты около 1,9 тысячи американских военнослужащих и гражданских специалистов. В настоящее время в Афганистане на постоянной основе находятся 14 тысяч американских солдат, что считается крупнейшим развертыванием войск США в мире. При этом ежегодные финансовые вложения Вашингтона на мероприятия в исламской республике составляют примерно 45 миллиардов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров