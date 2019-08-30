Американский военнослужащий убит в Афганистане

Вашингтон, 30 августа. Американский военнослужащий погиб в Афганистане, сообщает командование международной операции «Решительная поддержка».

До тех пор, пока родственники погибшего не будут официально уведомлены о случившемся, его личность и подробности происшествия не разглашается. В сообщении уточнятся лишь, что американец убит при «выполнении боевого задания» в четверг.

В конце июля RT сообщал, что двое военнослужащих США были убиты в Афганистане. Подробности гибели тогда также не были озвучены.

США проводят в Афганистане операцию против движения «Талибан»1 и других террористических группировок с 2001 года. За это время в стране были убиты около 1,9 тысячи американских военнослужащих и гражданских специалистов. В настоящее время в Афганистане на постоянной основе находятся 14 тысяч американских солдат, что считается крупнейшим развертыванием войск США в мире. При этом ежегодные финансовые вложения Вашингтона на мероприятия в исламской республике составляют примерно 45 миллиардов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.