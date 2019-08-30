Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия и Идлиб

Алеппо, 30 августа. За минувшие сутки в Сирии зафиксированы 24 обстрела: боевики обстреляли населенные пункты сирийских провинций Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Халидия, Биньямин, Сабикия, Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри, провинции Алеппо; Сараф, Айн-эль-Кантара, Мукатталь, Кермель, Кухбания, Калаз-Тахтани, Кинсибба, Джанаджик провинции Латакия; Суккория провинции Идлиб.

В ЦПВС добавили, что для стабилизации обстановки Центром по примирению достигнута договоренность о прекращении ведения огня в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками в Идлибской зоне деэскалации с 6.00 31 августа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии прочесали освобожденный город Хан-Шейхун и район Аль-Тамана на юге Идлиба, а также осмотрели сеть туннелей в горах, созданные террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и связанными с ними боевиками в качестве укрепленного штаба и командных центров.

1 Организация запрещена на территории РФ.