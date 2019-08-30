Открытие третьей ВПП в «Шереметьево» перенесли

Москва, 30 августа. Аэропорт «Шереметьево» перенес срок открытия третьей взлетно-посадочной полосы с 1 сентября на позднюю дату, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В сообщении аэропорта сказано, что открытие ВПП-3 переносится «на более поздний срок». Конкретная дата открытия пока не называется. На данный момент завершаются работы по оформлению документации и проводятся тренировки персонала, который будет задействован в обслуживании полосы.

В минувший вторник «Шереметьево» распространил пресс-релиз, в котором сообщалось, что ВПП-3 будет торжественно открыта 1 сентября в присутствии министра транспорта РФ Евгения Дитриха, руководителя Росавиации Александра Нерадько, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и гендиректора АО «МАШ» Михаила Василенко.

При этом изначально ожидалось, что третью ВПП откроют к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

Ранее «Известия» сообщали, что международная ассоциация аэропортов обратилась к Дитриху с инициативой сократить число голосовых объявлений на территории аэропорта «Шереметьево».

Такая концепция получила название «Тихий аэропорт». Согласно ей, должно быть снижено число голосовых сообщений, что будет способствовать нормализации уровня звукового фона на территории аэропорта, а также уменьшить стресс их посетителей.