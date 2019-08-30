Зеленский предложил разрешить украинцам вносить законопроекты

Киев, 30 августа. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект поправок в конституцию о наделении граждан правом законодательной инициативы.

«Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 конституции Украины, таким субъектом, как народ», — говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.

На данный момент на Украине правом законодательной инициативы наделены президент, кабинет министров и депутаты. В случае принятия поправок такое право появится у всех граждан страны, передает RT. Процедура, по которой украинцы будут реализовывать право законодательной инициативы, должна быть определена отдельным нормативным актом.

Отметим, накануне Верховная рада провела первое после внеочередных выборов заседание. На нем парламент принял в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Закон предлагает исключить норму, в соответствии с которой парламентарии не могут без согласия Рады привлекаться к уголовной ответственности, быть задержаны или арестованы.

В начале недели представитель Зеленского в украинском парламенте Руслан Стефанчук анонсировал, что конституцию страны ожидают многочисленные изменения. Среди них значатся сокращение количества депутатов в Верховной раде и отмена депутатской неприкосновенности. Также Стефанчук подчеркнул, что партия «Слуга народа» предлагает закрепить в конституции ответственность за так называемое «кнопкодавство», когда депутат голосует за отсутствующих коллег.