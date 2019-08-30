Максакова может остаться без элитной квартиры из-за многомиллионных долгов

Москва, 30 августа. Бывшую солистку Мариинского театра, вдову Дениса Вороненкова Марию Максакову могут лишить элитной квартиры стоимостью 100 миллионов рублей.

Как сообщает МК, товарищество собственников недвижимости подало против Максаковой иск, в котором требует погасить накопившуюся задолженность за квартиру в комплексе «Москва-Сити» за коммунальные и эксплуатационные услуги.

По данным издания, площадь квартиры, упоминаемой в иске, составляет 189 квадратных метров. Без учета коммунальных услуг, содержание квартиры обходится как минимум в 48 тысяч рублей в месяц.

Если сумма исковых заявлений будет равна стоимости квартиры, Максакова может лишиться апартаментов.

Максакова — вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Он бежал из России на Украину вместе с женой. В отношении него в России было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц.

Вороненкова убили на Украине 23 марта 2017 года, передавал RT. Максакова обвинила в убийстве Вороненкова своего первого супруга Владимира Тюрина. Однако позже певица покаялась перед Тюриным, назвав версию о его причастности «наглой, циничной и отвратительной».

В середине июня Максакова заявила, что ее супруга убил его друг Денис Панаитов, сообщала «Газета.ру». По ее словам, именно Панаитов убедил супругов уехать в Киев, где сдал семье свою квартиру. Свое заявление Максакова ранее попросила считать официальными показаниями для СК РФ.