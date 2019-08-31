Сирия, 31 августа. Тысячи протестующих собрались у турецких блокпостов. САА взяла под свой контроль несколько поселков на юге Идлиба. Объявлена дата начала временного перемирия в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ атакуют опорные пункты радикалов на юге Идлиба и на западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили попытку контратаки боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, взяли под свой контроль города Ат-Тамана и несколько поселков, в Хаме оттесняют радикалов у города Хорш-аль-Киркат.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла из миномета позиции правительственных сил на юге Идлиба и на севере Хамы близ города Хорш аль-Киркат, прибыла к турецким границам для разгона протеста с применением оружия.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками на севере Алеппо в окрестностях оккупированного кантона Африн, совершили рейд в Дейр-эз-Зоре и Хасаке, задержав 20 человек, подозреваемых в организации терактов в Камышлы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает позиции курдских боевиков в поселках на севере провинции Алеппо.

ВС Турции: усиливают охрану блокпоста в районе в Баб-аль-Хава, где проходит демонстрация местных жителей, пустили слезоточивый газ в лагере беженцев на севере Идлиба, нанесли авиаудары по опорным пунктам курдских боевиков на севере Ирака.

«Исламское государство1»: подозревается в организации двух подрывов патрульных автомобилей SDF в Хасаке - есть жертвы.

Провинция Дамаск

В провинции Дамаск и Даръа продолжаются нападения на представителей официальной власти и высокопоставленных офицеров Сирийской арабской армии (САА). Днем поступила новая информация о жертвах взрыва автомобля, который прогремел накануне в городе Катсая в западном пригороде Дамаска. Как стало известно источнику в сети Twitter Qalaat Al Mudiq, погибший при взрыве водитель - Набиль Ризма, являлся мэром Катсая. Ответственность за покушение на него пока не взяла на себя ни одна из группировок. 22 июля в районе Аль-Кадам, к югу от Дамаска при похожих обстоятельствах был убит командир партизанского ополчения «Национальная оборона», которое выступает на стороне САА.

Провинция Латакия

На севере-востоке провинции Латакия продолжает свою работу военная авиация. Утром самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в район города Кабана, который до сих пор удерживают за собой боевики альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹. В окрестностях города на укрытия радикалов были сброшены бомбы, как сообщает новостной портал Step News Agency. На настоящее время сведения о потерях, которые понесли радикалы в результате авиаудара, уточняются.

Провинция Алеппо

На севере провинции на продолжаются столкновения между поддерживаемыми Анкарой боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдскими радикалами в поселка Мареа. Протурецкие боевики обстреляли из минометов окрестности поселка, где укрываются курдские боевики «Отрядов национальной самообороны» (YPG), как сообщил местный источник в сети Twitter Not Woofers. У поселка Хаззан боевики «Фиркат аль-Хамза» применили против курдов крупнокалиберные пулеметы. Ни одна из сторон не заявила о понесенных потерях. Позднее, по данным портала Al Sharkia, произошло несколько столкновений между «Демократических сил Сирии» (SDF) и ССА. Протурецкие боевики обстреляли курдов у поселка Аль-Дельгаш и Кемар.

Курдский новостной канала Anha опубликовал заявление боевиков «Освободительных сил Африна», в котором они заявили, что ими в ходе операций 28 и 29 августа было убито несколько боевиков в районе города Африн и у города Аль-Баб и захвачено их оружие и боеприпасы.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре отряды САА Сирийская провели рейд в деревне Ахтматиха на западе провинции, как сообщил новостной портал Deir Ezzor 24. После недавнего нападения боевиков ИГИЛ1 на конвой в пустыне Бадия на западе провинции, САА повышает меры безопасности и участила рейды в поселках.

По данным Twitter-канала Euphrates Post , курды в свою очередь сумели обезвредить к востоку от реки Евфрат боевика ИГИЛ в ходе рейда. Хувейди Аль-Дабаа (он же известен в узких кругах как Джоджо) был арестован бойцами SDF возле месторождения Аль-Джафра в ходе совместного рейда с силами международной коалиции. Курдов сопровождали вертолеты международной коалиции.

Провинция Идлиб

Утром новостной портал Al Masdar подтвердил, что во главе с силами специального назначения 25-й дивизии (бывшие отряды спецназа «Силы Тигра») сирийская армия вытеснила боевиков «Тахрир аш-Шам» из города Ат-Тамания. На протяжении дня отмечались бои в предместьях освобожденного города. Для боевиков последняя потеря является серьезным ударом, поскольку теперь они почти выбиты армией из южной части демилитаризованной зоны. Сирийская обсерватория по правам человека отмечает, что во время Ат-Тамании было ликвидировано 18 боевиков и еще 11 убиты у деревни Абдин.

Днем Министерство обороны Сирии сообщило, что Сирийская арабская армия (ССА) освободила поселки Тель-Турки и Тель Сиди-Джафар, как передает Twitter-канал Syria War 2. ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по укрытиям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в пригородах городов Хиш, Маарет-Хурма, Кафр-Саджна. Позиции радикалов были также атаковали в районе поселков Абу-Макка и Джарджаназ. Бомбы были сброшены на места скопления джихадистов у магистрали, связывающей города Маарет-ан-Нуман и Серакиб, как передает информагентство Step News Agency.

Днем мирных жителей вышли к контрольно-пропускному пункту Баб-аль-Хава турецкой армии на границе с требованием прекратить обстрелы и открыть его для передвижения гражданских в Турцию и Европу, как сообщил Twitter-канал MMCYR. Сотни мирных жителей прибыли из нескольких районов Идлиба. Пограничный переход Баб-аль-Хава является единственным сухопутным переходом, связывающим провинции Идлиб и Алеппо с Турцией, и который был закрыт неделю назад. Турецкие пограничники также регулярно открывают огонь по местным, которые приближаются слишком близко. Турки были вынуждены стрелять в воздух, чтобы разогнать демонстрантов, и применили против демонстрантов слезоточивый газ. К протесту присоединились беженцы из лагеря Хирбат аль-Джуз. На контрольно-пропускном пункте у лагеря для беженцев Атма демонстранты захватили военную технику и пересекли границу через «коридор» для персонала. Были сломаны ворота, после чего около сотни человек пересекли границу. Турки открыли по ним огонь - поступали сообщения о жертвах. Вечером в район прибыли боевики боевики «Тахрир аш-Шам» и развернули свой кордон на дороге к КПП. По данным источника (@M_Alneser), боевики открыли огонь по толпе демонстрантов. После подавления протеста с применением оружия турецкие пограничные войска полностью закрыли для прохода контрольно-пропускной пункт у поселка Баб-аль-Хава «до дальнейшего уведомления».

Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратят огонь в идлибской зоне деэскалации утром в субботу и призывает командиров группировок присоединиться к процессу мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению применения враждующих сторон, как сообщает информагентство ТАСС.

Провинция Ракка

В Ракке продолжается серия совместных рейдов отрядов «Демократических силы Сирии» (SDF) и войск международной коалиции. Утром курдские порталы сообщили об аресте в городе Ракка одного из важных боевиков террористической организации «Исламского государства»1, гражданина Бельгии по имени Ануар Хаддуши. В террористических кругах он известен как «палач ИГИЛ в Ракке», как сообщает агентство Sputnik. В настоящее время радикал вместе со своей женой находится в курдской тюрьме. Его обвиняют в убийстве свыше ста человек. Пока не известно, в какой стране будет осужден Хаддуши, так как его с нетерпением ждут в судах Франции и родной Бельгии – его подозревают в финансировании организации терактов в Париже и Брюсселе. По данным сирийской медиа-организации Enab Baladi, в провинции только за август были арестованы не менее 14 гражданских лиц, в том числе шесть активистов общественных организаций. Все они были задержаны по подозрению в пособничестве террористам «Исламского государства».

Провинция Хама

Сирийская армия с поддержкой союзных сил продвигаются к городу Аль-Кассабия в северной части провинции Хамы. В ходе столкновения атака боевиков были отброшена назад, как передает новостной портал Masar Press Net. Источник также сообщает, что позиции САА у Аль-Кассабии были обстреляны боевиками «умеренной оппозиции» минометными снарядами. В ответ по ним был открыт ответный огонь. После поражения под Ат-Таманией боевики «Фронта национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») попытались нанести удар по позициям САА и отыграться на западе Хамы, как передает источник в сети Twitter Levent Kemal. Нападение было отражено военнослужащими без потерь. Боевики также нанесли удары из минометов по укрепления правительственных сил в предместьях города Хорш аль-Киркат на западе провинции, как передает портал Step News.

Провинция Хасака

Один из полевых командиров «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Хош-аль-Бар был подорван в своем автомобиле к югу от города Хасака, как передает источник в сети Nael 1. Второй взрыв произошел в деревне Аль-Тала в предместьях города Аш-Шаддади, в результате которого четверо боевиков SDF скончались на месте – в их автомобиль была установлена самодельная взрывчатка, о чем также сообщает источник. Ответственность за подрывы еще не взяла на себя ни одна из группировок, но традиционно SDF возлагает вину на «спящие ячейки» «Исламского государства». С опозданием был проведен рейд по поиску террористов в районе Таль-Хаджир в города Хасака, как сообщает Twitter-канал Rojava Network. Боевики SDF заявили, что ими было обезврежено 20 человек, которые причастны к подрывам в Камышлы.

Ирак

Турецкие источники распространяют кадры операции «Коготь-3», проводимой на севере Ирака. Авиаудары были нанесены по предполагаемым местам скопления радикалов группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Как сообщает Минобороны Турции, в операции против террористов вновь задействованы ударные вертолеты. В Турции РПК признана террористической организацией. Анкара намерена сражаться с «курдской угрозой» даже на территориях соседних государств, и в 2015 году ввела свои войска на север Ирака. Приглашения официальный Багдад туркам так и не сделал, но их армию это не беспокоит. Всего в ходе предыдущих двух частей «Когтя» уже было ликвидировано 654 члена «Рабочей партии Курдистана», согласно данным Министерства обороны Турции. Но при проведении операций страдают еще и мирные жители. Из приграничных районов, где ВВС Турции наносят авиаудары, уже эвакуировались жители 16 поселков.

1 Организация запрещена на территории РФ.