Боярский посоветовал трусливому Бортко оставить режиссерские ходы для кино

Санкт-Петербург, 30 августа. Депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский посоветовал Владимиру Бортко, заявившему в пятницу о снятии своей кандидатуры с губернаторских выборов в Петербурге, оставить режиссерские ходы для кино.

Ранее в пятницу Бортко в ходе дебатов заявил, что решил оставить гонку за губернаторское кресло. По его словам, заявление о снятии своей кандидатуры с выборов он напишет в субботу.

Боярский прокомментировал решение Бортко отказаться от участия в выборах. По его мнению, режиссер является человеком «с последовательной и непримиримой позицией».

«Но он умножил на ноль доверие тех, кто хотел отдать за него свой голос буквально за несколько дней для выборов. Сильные политики так не поступают, — подчеркнул Боярский в беседе с NewInform. — Я не вижу в этом глобального смысла и подобного рода режиссерские ходы лучше оставлять для кинематографа, нежели для реальной жизни».

Как отметило издание, программа претендента на губернаторское кресло от КПРФ была невнятной, никаких значимых предложений по развитию Петербурга он сделать не смог. В ходе предвыборной кампании Бортко сделал много громких заявлений, однако в конечно итоге они не были ничем подтверждены.

Депутат законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин обратил особое внимание на то, что у коммуниста были минимальные рейтинги.

Кандидат от КПРФ потратил средства на свою избирательную кампанию, однако достичь желаемого результата ему не удалось. Жители Северной столицы воспринимают Бортко как режиссера. Как утверждает пресса, то, что он выдвинул свою кандидатуру на пост градоначальника — практически никто не слышал.

Напомним, петербуржцы будут выбирать губернатора Петербурга 8 сентября. Кандидатами на пост губернатора Северной столицы остаются Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова.