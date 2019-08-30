Арестованному американцу Уилану предъявили окончательное обвинение в шпионаже

Москва, 30 августа. Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже в окончательной редакции. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлова, уточнив, что следственные действия по делу таким образом завершены.

«Официально об окончании следствия нам объявят на следующей неделе, но по факту они завершены», — указала юрист.

Адвокат не стала раскрывать сути предъявленных Уилану обвинений, заявив, что дала подписку о неразглашении.

Напомним, бывшего морского пехотинца США задержали сотрудники ФСБ во время шпионской акции, соответствующая статья предусматривает от 10 до 20 лет колонии. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину обвиняют в попытке заполучить в России сведения, составляющие государственную тайну. Родственники же арестованного утверждают, что тот приезжал в Москву на свадьбу друга. Виновным он себя не признает.

Его брат заявлял, что мужчина работал в сфере корпоративной безопасности в фирме BorgWarner, которая занимается производством автомобильных деталей. Сторона защиты утверждает, что Уилан действительно получил флешку от своего знакомого, однако он якобы не знал, что на ней содержатся секретные данные.

В конце января Московский городской суд признал заключение под стражу обвиняемого в шпионаже против РФ Уилана, который имеет гражданство Соединенных Штатов, Британии, Канады и Ирландии, законным. Защита Уилана просила освободить мужчину под залог, однако суд принял решение не удовлетворять просьбу адвокатов.