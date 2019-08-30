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Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

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Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Киев, 30 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса гендиректором.

«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в тексте указа, опубликованного в пятницу на официальном сайте украинского президента.

Еще два опубликованных указа посвящены увольнению Абромавичуса с должности члена наблюдательного совета госконцерна и Павла Букина — с должности гендиректора «Укроборонпрома».

В апреле текущего года, как пишет «Газета.ру», появилась информация о возможной ликвидации «Укроборонпрома» из-за скандалов с коррупцией и хищениями в концерне, связанными с ближайшим окружением бывшего украинского президента Петра Порошенко. 

Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Ранее издание Bihus.info опубликовало серию расследований о контрабандных закупках деталей для компаний оборонного комплекса Украины. Согласно данным СМИ, к организации мошеннических схем было причастно окружение пятого президента Украины Петра Порошенко. 

В апреле текущего года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в нежелании расследовать уголовные дела, которые относятся к коррупции в «Укроборонпроме». Так, ведомство в качестве примера приводило дело о поддельных поставках деталей и комплектующих на Харьковский бронетанковый завод на общую сумму около 56 миллионов гривен.

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