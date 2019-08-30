Политолог назвал преклонный возраст Бортко главной причиной снятия с выборов губернатора

Москва, 30 августа. Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга, так как понял свою политическую несостоятельность. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«У Зюганова такая позиция: главное в политике — участие, а не какие-то там дела. Бортко, когда столкнулся с реальностью, с предвыборной кампанией, с живыми людьми, а ведь они же верили, давали наказы ему, видимо, понял, что не в том возрасте, чтобы играть», — предположил Матвейчев.

Ранее кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко отказался участвовать в выборах. По словам Бортко, 31 августа он подаст заявление о снятии своей кандидатуры с губернаторских выборов в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Говоря о причинах данного решения, Бортко отметил, что он не хочет получить гарантированное второе место.

«Получишь, как обычно, второе место, 17% и всем будет хорошо. Не хочу играть в эти игры, карта крапленая, пять тузов в колоде. Я пришел играть в футбол, а получилось, что в подкидного дурака», — пояснил Бортко.

Матвейчев также добавил, что участие Бортко в выборах губернатора Петербурга с самого начала было обречено на провал. Кроме того, преклонный возраст Бортко мог бы стать преградой для активной хозяйственной деятельности на посту губернатора Петербурга.

«Человеку глубоко за 70 лет. А Петербург — огромный пятимиллионный город. Это же не игрушки. Поучаствовать ради красного словца? То, что он в ходе кампании это понял, решил, что не надо играться, то, наверное, это мудрый поступок», — отметил политолог.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на выборы губернатора Санкт-Петербурга. После снятия Владимира Бортко в бюллетенях останутся имена трех кандидатов. В списках значатся самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов, а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».