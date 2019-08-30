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Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

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Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

На строящейся магистрали «Европа — Западный Китай» в Татарстане российские военные развернули полевой аэродром со складами боеприпасов, горючего, смазочных материалов и всей аэродромной инфраструктурой. На 12 боевых самолетах Су-34 и двух транспортных Ан-26 авиационные техники впервые испытали автоматизированную систему централизованной заправки авиации топливом в полевых условиях. Операция прошла в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению ВС РФ на территории Центрального военного округа.

24 летчика из Челябинска и 30 военнослужащих подразделений МТО подготавливают и заправляют технику прямо на автомобильной трассе. По легенде учения аэродромы, с которых взлетели самолеты, пришли в негодность. Летчики должны приземлиться, подготовить машину к взлету и продолжить путь, невзирая на атаки противника.

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

Беспилотники диверсантов вывели из строя самолет — повреждена пневматика. Пожарные расчеты под прикрытием вертолетов Ми-8 и Ми-12 заливают пламя. Тягач с командой технической помощи эвакуирует поврежденный Су-34 со взлетной полосы.

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

Подобные участки для «парковки» авиации есть на каждой федеральной трассе. Их задействуют в случае войны или чрезвычайной ситуации. «Мобильный» аэродром может принять любой современный самолет, в том числе, транспортный Ил-26. Стоянки, рулежные дорожки, заправочные станции — для этого здесь есть абсолютно все.

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

Новая система централизованной заправки способна заливать топливо в 24 самолета одновременно. За работой подразделений военных тыловиков наблюдают военнослужащие со всей страны. Учениями руководил  заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

«Это ускоряет где-то, если брать математический расчет, в 15 раз сокращает время подготовки самолета к влету, чем простым подходом к машине на аэродроме, заправкой, обеспечением электроэнергией, топливом, газами, ракетами. Чтобы самолет взлетел, к нему должны подъехать пять машин. Сейчас вы увидите, что к ним подошла одна машина и не более того, — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей генерал армии.

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

На учении впервые испытывается топливозаправщик АТЗ-20 пропускной способностью 1200 литров в минуту. Он позволяет заправить самолет меньше, чем за пять минут.

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

Дмитрий Булгаков проинспектировал работу подразделений МТО и наземных аэродромных служб авиабазы Энгельс Саратовской области. Материально-техническое обеспечение — основа всей армии. От слаженной работы этих подразделений зависит, взлетит самолет или нет, хватит ли ему топлива, и долетит ли он в конечном итоге до пункта назначения.

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

Вместе с наземными службами аэродрома Энгельс военнослужащие заправляют топливом, газами и жидкостями самолеты дальней авиации: бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и топливозаправщик Ил-78. Военные техники на «Уралах» спешат доставить на них авиационные ракеты класса «воздух-поверхность». Организаторы учений подготовили для показа самолет ТУ22-М3, на который подвесили 69 авиабомб.

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

«Не часто предоставляется возможно подвесить такое количество, это очень много!» — рассказал корреспонденту ФАН старший инженер инженерно-авиационной службы в/ч 85927 Александр Азаренков. — Это основная рабочая лошадка, с их помощью работаем по полигонам, летчики тренируются их правильно применять, мы тренируемся их подвешивать».

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

На аэродром нападают вражеские беспилотники. На месте ЧП появляются подразделения антитеррора и моментально блокируют неприятеля. В это время личный состав технических служб и летчики продолжают готовить самолет. Военные защищают аэродром от беспилотных летательных аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. В их числе — комплекс «Красуха», зенитная установка ЗУ-23 и ПЗРК «Игла».

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

«На моей памяти такие учения на нашем аэродроме первый раз происходят, — делится впечатлениями Александр Азаренков.

По словам военного инженера, обычные учения охватывают лишь часть этих масштабных маневров. Для него было важно увидеть весь комплекс мероприятий.

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

«Когда мы знаем, кто и как нас может защищать, мы можем так же действовать, понимая, что вокруг аэродрома созданы определенные зоны защиты ПВО, зоны обеспечения нас специальными материальными средствами. Соответственно, наша служба может спокойно и уверенно делать свою работу», — пояснил он.  

После отражения атаки военные тыловики принялись за поврежденное аэродромное покрытие. Участники учений выровняли поверхность, уложили бетонные плиты с помощью автокранов и состыковали швы плит.

Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

В целом, как отметил Дмитрий Булгаков, в Татарстане и Самарской области военные перевыполнили нормативы в три раза. Из рук генерала армии профессионалы получили ведомственные награды.

Специальные учения материально-технического обеспечения прошли в ЦВО с 27 по 30 августа. В них приняли участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.

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