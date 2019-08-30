Военные тыловики показали секретные аэродромы на случай «Ч»

На строящейся магистрали «Европа — Западный Китай» в Татарстане российские военные развернули полевой аэродром со складами боеприпасов, горючего, смазочных материалов и всей аэродромной инфраструктурой. На 12 боевых самолетах Су-34 и двух транспортных Ан-26 авиационные техники впервые испытали автоматизированную систему централизованной заправки авиации топливом в полевых условиях. Операция прошла в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению ВС РФ на территории Центрального военного округа.

24 летчика из Челябинска и 30 военнослужащих подразделений МТО подготавливают и заправляют технику прямо на автомобильной трассе. По легенде учения аэродромы, с которых взлетели самолеты, пришли в негодность. Летчики должны приземлиться, подготовить машину к взлету и продолжить путь, невзирая на атаки противника.

Беспилотники диверсантов вывели из строя самолет — повреждена пневматика. Пожарные расчеты под прикрытием вертолетов Ми-8 и Ми-12 заливают пламя. Тягач с командой технической помощи эвакуирует поврежденный Су-34 со взлетной полосы.

Подобные участки для «парковки» авиации есть на каждой федеральной трассе. Их задействуют в случае войны или чрезвычайной ситуации. «Мобильный» аэродром может принять любой современный самолет, в том числе, транспортный Ил-26. Стоянки, рулежные дорожки, заправочные станции — для этого здесь есть абсолютно все.

Новая система централизованной заправки способна заливать топливо в 24 самолета одновременно. За работой подразделений военных тыловиков наблюдают военнослужащие со всей страны. Учениями руководил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

«Это ускоряет где-то, если брать математический расчет, в 15 раз сокращает время подготовки самолета к влету, чем простым подходом к машине на аэродроме, заправкой, обеспечением электроэнергией, топливом, газами, ракетами. Чтобы самолет взлетел, к нему должны подъехать пять машин. Сейчас вы увидите, что к ним подошла одна машина и не более того, — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей генерал армии.

На учении впервые испытывается топливозаправщик АТЗ-20 пропускной способностью 1200 литров в минуту. Он позволяет заправить самолет меньше, чем за пять минут.

Дмитрий Булгаков проинспектировал работу подразделений МТО и наземных аэродромных служб авиабазы Энгельс Саратовской области. Материально-техническое обеспечение — основа всей армии. От слаженной работы этих подразделений зависит, взлетит самолет или нет, хватит ли ему топлива, и долетит ли он в конечном итоге до пункта назначения.

Вместе с наземными службами аэродрома Энгельс военнослужащие заправляют топливом, газами и жидкостями самолеты дальней авиации: бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и топливозаправщик Ил-78. Военные техники на «Уралах» спешат доставить на них авиационные ракеты класса «воздух-поверхность». Организаторы учений подготовили для показа самолет ТУ22-М3, на который подвесили 69 авиабомб.

«Не часто предоставляется возможно подвесить такое количество, это очень много!» — рассказал корреспонденту ФАН старший инженер инженерно-авиационной службы в/ч 85927 Александр Азаренков. — Это основная рабочая лошадка, с их помощью работаем по полигонам, летчики тренируются их правильно применять, мы тренируемся их подвешивать».

На аэродром нападают вражеские беспилотники. На месте ЧП появляются подразделения антитеррора и моментально блокируют неприятеля. В это время личный состав технических служб и летчики продолжают готовить самолет. Военные защищают аэродром от беспилотных летательных аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. В их числе — комплекс «Красуха», зенитная установка ЗУ-23 и ПЗРК «Игла».

«На моей памяти такие учения на нашем аэродроме первый раз происходят, — делится впечатлениями Александр Азаренков.

По словам военного инженера, обычные учения охватывают лишь часть этих масштабных маневров. Для него было важно увидеть весь комплекс мероприятий.

«Когда мы знаем, кто и как нас может защищать, мы можем так же действовать, понимая, что вокруг аэродрома созданы определенные зоны защиты ПВО, зоны обеспечения нас специальными материальными средствами. Соответственно, наша служба может спокойно и уверенно делать свою работу», — пояснил он.

После отражения атаки военные тыловики принялись за поврежденное аэродромное покрытие. Участники учений выровняли поверхность, уложили бетонные плиты с помощью автокранов и состыковали швы плит.

В целом, как отметил Дмитрий Булгаков, в Татарстане и Самарской области военные перевыполнили нормативы в три раза. Из рук генерала армии профессионалы получили ведомственные награды.

Специальные учения материально-технического обеспечения прошли в ЦВО с 27 по 30 августа. В них приняли участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.