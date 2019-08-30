Побег Бортко с выборов эксперт назвал уделом эпатажных творческих личностей

Санкт-Петербург, 30 августа. Председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов прокомментировал заявление Владимира Бортко о выходе из предвыборной гонки.

В пятницу кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко заявил о том, что снимает свою кандидатуру.

По мнению Беликова, все социологические опросы были не в пользу Бортко. Политик обратил внимание на то, что КПРФ должна была изначально оценить количество голосов, которые готовы были бы отдать за их кандидата петербуржцы.

«Бортко хочет жить, свято уповая, что за тобой «золотой костяк», а видеть результаты выборного пути никто не хочет», — заявил Беликов в интервью iReactor.

Издание обращает внимание, что, согласно открытым источникам, бюджет предвыборной кампании Бортко превышает 13 млн рублей. Это в 2,5 раза больше стоимости предвыборной кампании Надежды Тихоновой и в 10 раз — Михаила Амосова. Однако, несмотря на внушительный бюджет, жители Северной столицы знают Бортко исключительно как режиссера.

«Это эпатажность любого творческого человека. Политика — удел профессионалов. Чтобы кто ни писал и ни говорил. Жизнь показала, что эффективно работают те, кто долго системно служил стране. Даже если ты патриот, этого не всегда достаточно. Нужен человек, знающий все векторы города», — убежден Беликов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал трусостью решение Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга. По мнению парламентария, с уходом Бортко выборная кампания в Северной столице ничего не потеряла.

Напомним, петербургская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на выборы губернатора Санкт-Петербурга: самовыдвиженца Александра Беглова, Владимира Бортко от КПРФ, Михаила Амосова от «Гражданской платформы», Надежду Тихонову от «Справедливой России». Выборы главы города пройдут 8 сентября.