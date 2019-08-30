Трусливо сбежавший с выборов Бортко «похоронил» себя как политик, считает эксперт

Санкт-Петербург, 30 августа. Кинорежиссер и кандидат от КПРФ Владимир Бортко, заявив о намерении сняться с выборов губернатора Санкт-Петербурга, от лица всех коммунистов показал неспособность вести кампанию и выигрывать. Об этом заявил политолог Алексей Ломов.

Эксперт обратил внимание на то, что еще в 1993 году члены КПРФ продемонстрировали неготовность к власти и боязнь взять на себя ответственность в случае победы на выборах. По мнению Ломова, Бортко, дававший громкие обещания в ходе предвыборной кампании, попросту оставил избирателей «с носом», еще и обвинив всех в якобы «нечестности» голосования.

После решения кинорежиссера сняться с выборов его голоса разделят между оставшимися тремя кандидатами. Озвучивая свое решение, Бортко заявил, что его не устраивают показатели поддержки в 17%. Однако, по данным аналитического отчета «Образ идеального губернатора», подготовленного проектом «Открытое мнение», у жителей Северной столицы к Бортко оказалось еще более низкое доверие. За него готовы были проголосовать лишь 8% петербуржцев.

«Я считаю, что Бортко просто похоронил себя как политик, потому что снятие с выборов – это показание слабости. Все остальное – отговорки», – заключил политолог в комментарии «ПолитЭксперту».

Ломов также констатировал, что Бортко продемонстрировал талант в кинематографе, и посоветовал несостоявшемуся политику продолжить заниматься искусством.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

На выборы зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».

В пятницу во время теледебатов кандидат от КПРФ заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов губернатора города. Таким образом он наглядно продемонстрировал, что не способен выдерживать эмоциональные нагрузки и, следовательно, вести политическую деятельность.

Как считает депутат Андрей Анохин, Бортко показал бы самые худшие результаты и утащил бы КПРФ вниз. Поэтому, указал парламентарий, режиссер вынужден был сделать такой шаг, чтобы не опозориться.