Сирия, 30 августа. Два взрыва прогремели в Хасаке. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» разгоняют протест у турецкой границы, открыв по людям огонь. ВВС Сирии совершили вылет вместе с ВКС РФ на запад Алеппо, где ударили по укреплениям радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят удары по укрепления радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: прочесали поселок на западе Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство1»: подозревается в организации двух подрывов патрульных автомобилей SDF в Хасаке - есть жертвы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направилась на север Идлиба и перекрыла дорогу к турецким блокпостам для протестующих местных жителей.

Курды: в Хасаке задержали около 20 человек, которых подозревают в организации взрывов в городе Камышлы, потеряли несколько боевиков, в Дейр-эз-Зоре задержали одного террориста ИГИЛ1.

ВС Турции: пустили слезоточивый газ в лагере беженцев на севере Идлиба, нанесли авиаудары по опорным пунктам курдских боевиков на севере Ирака.

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с самолетами ВВС Сирии совершили вылет в район деревни Шамико к западу от центра провинции города Алеппо, и нанесли удар по укрытиям радикалов «Тахрир аш-Шам», о чем сообщает агентство Baladi News. Сведения о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока что уточняются. Напомним, что часть боевиков альянса скрываются в пограничной с провинцией Идлиб зоне, откуда совершают нападения. 29 июля боевики атаковали поселки Хирбатхирс и Джубб-аль-Ахмар в Латакии. 3 августа пострадали жители улицы Нила в городе Алеппо – их дома обстреляли их миномета, несколько человек получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре Сирийская арабская армия (САА) прочесала деревню Ахтматиха на западе провинции, как сообщил новостной портал Deir Ezzor 24. После недавнего нападения боевиков ИГИЛ на конвой в пустыне Бадия на западе провинции, САА вынуждена сохранять бдительность.

По данным Twitter-канала Euphrates Post , курды в свою очередь сумели арестовать боевика ИГИЛ в ходе рейда. Хувейди Аль-Дабаа (он же известен в узких кругах как Джоджо) был арестован бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF) возле месторождения Аль-Джафра. В ходе рейда курдов сопровождали вертолеты международной коалиции.

Провинция Идлиб

После подавления протеста с применением оружия турецкие пограничные войска полностью закрыли для прохода контрольно-пропускной пункт у поселка Баб-аль-Хава «до дальнейшего уведомления», как передает источник в сети Twitter @nedalalamari. Турки перекрывают дороги бетонными заграждениями к другим своим КПП.

К месту проведения протестной акции у турецких блокпостов прибыли боевики «Тахрир аш-Шам» и развернули свой кордон на дороге к КПП. По данным источника (@M_Alneser), боевики избивают протестующих и обстреливают толпу, как сообщают активисты в социальных сетях. В поселке Атма в лагере для беженцев, где происходила другая протестная акция против действий турецкой армии также был пущен слезоточивый газ. Количество жертв обстрелов турецкими пограничниками еще будет уточнятся.

Провинция Хасака

Сразу два взрыва, нацеленные на патрули курдских боевиков, произошли в Хасаке. Один из полевых командиров «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Хош-аль-Бар был подорван в своем автомобиле к югу от города Хасака, как передает источник в сети Nael 1. Второй взрыв произошел в деревне Аль-Тала в предместьях города Аш-Шаддади, в результате которого четверо боевиков SDF скончались на месте – в их автомобиль была установлена самодельная взрывчатка, о чем также сообщает источник. Ответственность за подрывы еще не взяла на себя ни одна из группировок, но традиционно SDF возлагает вину на «спящие ячейки» «Исламского государства».

С опозданием был проведен рейд по поиску террористов в районе Таль-Хаджир в города Хасака, как сообщает Twitter-канал Rojava Network. Боевики SDF заявили, что ими было обезврежено 20 человек, которые причастны к подрывам в Камышлы.

Ирак

Турецкие источники распространяют кадры операции «Коготь-3», проводимой на севере Ирака. Авиаудары были нанесены по предполагаемым местам скопления радикалов группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Как сообщает Минобороны Турции, в операции против террористов вновь задействованы ударные вертолеты. В Турции РПК признана террористической организацией. Анкара намерена сражаться с «курдской угрозой» даже на территориях соседних государств, и в 2015 году ввела свои войска на север Ирака. Приглашения официальный Багдад туркам так и не сделал, но их армию это не беспокоит. Всего в ходе предыдущих двух частей «Когтя» уже было ликвидировано 654 члена «Рабочей партии Курдистана», согласно данным Министерства обороны Турции. Но при проведении операций страдают еще и мирные жители. Из приграничных районов, где ВВС Турции наносят авиаудары, уже эвакуировались жители 16 поселков.

1 Организация запрещена на территории РФ.