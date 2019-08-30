МИД РФ призвал Южную Осетию и Грузию к конструктивному диалогу

Москва, 30 августа. МИД РФ выразил озабоченность в связи с эскалацией напряженности на границе Южной Осетии и Грузии. Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства.

«Выражаем серьезную озабоченность в связи с эскалацией напряженности на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис», — говорится в сообщении.

В МИД РФ указали, что провокационные действия Грузии были осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы. В связи с этим Южная Осетия вынуждена осуществлять работы по инженерному оснащению в одностороннем порядке, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В то же время российские дипломаты отметили, что в последнее время Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе за счет провокационных действий и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке Запада.

«Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а наоборот накаляло атмосферу в регионе, приведя в конечном итоге к нынешнему обострению», — добавили в МИД РФ.

Москва призывает стороны проявить сдержанность и продолжить конструктивный диалог.

Ранее Южная Осетия потребовала от Грузии прекратить строительство блокпоста в районе села Цнелис и убрать сотрудников полиции со своей территории. Грузия отказалась выполнять требование.