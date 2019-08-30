Эксперт назвал последствия внешнего вмешательства в дела Южной Африки

Санкт-Петербург, 30 августа. Политолог Дмитрий Бабич рассказал, как внешнее вмешательство в развитие Южной Африки сказалось на экономике страны: колонизация образовала пропасть между бедными и богатыми.

Сегодня Южная Африка пытается справиться с экономическими проблемами. Как и другие страны черного континента, в прошлом она испытала такую трудность, как колонизация. Среди наиболее актуальных проблем в стране отмечаются: высокий уровень безработицы, растущее неравенство доходов, неуправляемая коррупция и мошенничество, трудовые забастовки.

Бабич отметил в интервью «Ньюинформ», что прямое вмешательство других стран оказало значительное влияние на развитие Южной Африки, колонизация является определяющим моментом ее истории.

Политолог напоминает, что в Южной Африке с 1960-х годов фермеры, в основном англичане и голландцы по происхождению, перехватили власть.

«Если раньше там было разделение между местными жителями и приезжими, то теперь там те же самые закрытые общины. В них живут богатые местные и богатые приезжие, а снаружи — бедные местные и приезжие. Эта сегрегация осталась и даже увеличилась, просто она идет не так четко по расовому признаку, сколько по имущественному», — объяснил эксперт.

При этом политолог добавил, что Африка, несмотря на проблемы во внутренней политике, остается надежным союзником России. Бабич отметил, что он настроен оптимистично на насчет будущего африканской страны.