Творческие коллективы «Газпрома» выступили для петербургских школьников. ФАН-ТВ

В преддверии Дня знаний в Экспофоруме прошел благотворительный концерт «Газпром — детям!». Чтобы выступить для петербургских школьников, воспитанников детских домов и реабилитационных центров в Северную столицу приехали лауреаты корпоративного фестиваля «Факел», в котором участвуют самодеятельные творческие коллективы и исполнители дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Со сцены детей поздравили врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правления «ПАО Газпром» Алексей Миллер.

Градоначальник поздравил ребят с началом нового учебного года и рассказал, что в этом году в школу придут более 60 тысяч первоклассников.

«Я хочу поздравить вас, наверное, с самым главным праздником, с началом нового учебного года. Мы сегодня постарались сделать для вас подарки в первую очередь построить новые школы к первому сентября мы девять новых школ открыли с двумя бассейнами с двумя спортзалами с хорошей кухней. Но самое главное хотел бы пожелать вам, что пожелать вам? Чтобы вы хорошо учились, потому что вы будете нам платить пенсию, чем лучше будете учиться, тем выше у нас будет пенсия», — поздравил школьников врио губернатора.

Беглов также поблагодарил главу Газпрома Алексея Миллера за то, что за последние несколько лет компания подарила детям Петербурга 18 крупных спортивных центров.

«В преддверии Дня знаний первого сентября я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда стремились узнавать что-то новое, мечтайте, ставьте самые высокие цели и знайте, эти мечты достижимы, верьте в себя, смело идите к своей мечте», — призвал ребят Алексей Миллер.

По признаниям самих гостей концерта, они остались под большим впечатлением от увиденного.

«Мне очень понравился концерт, потому что много ярких впечатлений, ребята красиво танцевали, готовились. Особенно впечатлила девочка, которая сгибалась неимоверно, и красиво играли на инструментах, это все прямо завораживало», — поделилась впечатлениями ученица школы №482 Дана Апросичева.

Артисты из разных регионов страны исполнили вокально-эстрадные номера, фольклорные танцы и хореографические постановки.