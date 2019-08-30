Боярский уличил эпатажного Бортко в трусости и неготовности управлять Петербургом

Санкт-Петербург, 30 августа. Кандидат от КПРФ и кинорежиссер Владимир Бортко, заявив о намерении сняться с выборов губернатора Санкт-Петербурга, показал свою трусость и неготовность управлять городом. Такое мнение выразил депутат Госдумы VII созыва и сопредседатель ЦКСС сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский.

По его мнению, решение снять свою кандидатуру с выборов — исключительно эмоциональный ход со стороны режиссера, который своим далеко не лидерским поступком подвел и разочаровал единомышленников и людей, по разным причинам поддерживавших его в ходе предвыборной гонки.

«Сниматься с гонки, не достигнув финиша, — это показатель неготовности к самому забегу, чем взвешенное и зрелое политическое решение», — цитирует депутата «Слово и Дело».

Боярский обратил внимание, что Бортко действительно показывал слабые результаты по итогам социологических исследований. Эпатажного кинорежиссера, как оказалось, поддержали бы на голосовании всего 8% респондентов.

При этом кандидат в ходе избирательной кампании не гнушался громких заявлений. Однако, уверен Боярский, Бортко не удалось бы реализовать большей части своих обещаний в случае победы.

«За считанные дни до выборов конструкция Бортко уже зашаталась и в конечном итоге он снялся с пробега», — констатировал депутат.

Напомним, выборы губернатора Северной столицы запланированы на 8 сентября 2019 года — единый день голосования. Зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Политтехнолог Сергей Наумов в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал слабым звеном сбежавшего с выборов Бортко. Как отметил эксперт, эмоциям не место в политике. Оппозиция таким образом показала свою слабость и неготовность управлять настолько крупным городом, каким является Санкт-Петербург. По его мнению, Бортко, учитывая низкие рейтинги социологов, хотел сейчас уйти красиво. Но, с точки зрения избирателя, это выглядело иначе.