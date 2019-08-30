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Польша планирует купить у США 32 истребителя F-35

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Польша планирует купить у США 32 истребителя F-35

Вашингтон, 30 августа. Польша собирается купить у США 32 истребителя F-35, сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Представитель польской администрации напомнил, что в начале лета президенты Польши и США подписали соглашение по обороне, которое предполагает увеличение военного персонала на польской территории на тысячу человек. Кроме того, добавил он, Варшава проводит военную модернизацию и «планирует закупить 32 истребителя F-35», сообщило РИА Новости.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп должен был приехать в Польшу на мероприятие в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Но позже глава Соединенных Штатов отменил свой визит из-за урагана, который приближается к западному побережью страны. Вместо себя Трамп отправил в Польшу вице-президента Майка Пенса.

Чиновник сообщил, что визит американского президента перенесут на другое время. Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский добавил, что Трамп, вероятно, приедет в Польшу осенью.

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Источник: РИА Новости
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