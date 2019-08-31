Капитан ДПС спас пострадавшего во время пожара кота в Москве

Во время пожара, произошедшего в российской столице, при спасении людей и их имущества никто не обратил внимания на обгоревшего и отравившегося дымом кота, которого пожарные вытащили на газон. Командир взвода Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО Максим Трубицын на служебной машине отвез его в ветеринарную клинику и оплатил лечение и содержание из собственных средств.

В одной из московских квартир на улице Академика Павлова случился пожар. Помимо людей там жили кошки, причем в клетках, чему особо никто не придавал значения, пока не случилось ЧП. К счастью, пожарный расчет быстро прибыл на место происшествия и справился с возгоранием, а животных бойцы вынесли на улицу, прямо на газон. Кто-то из четвероногих пострадавших сумел убежать, кто-то отделался легким испугом, но одному из котов не повезло: у него сильно обгорели лапы и голова, к тому же он надышался дымом. От ужаса и боли животное кричало, поджимая обожженные лапы, а люди в суматохе бегали мимо и не замечали страданий маленького погорельца.

Кота заметил только капитан ДПС Максим Трубицын, который прибыл по вызову — на случай, если пожарным понадобится помощь полиции. Когда пламя уже было потушено, а пострадавшие граждане отправлены в больницы, Максим забрал кота с места происшествия прямиком в ветеринарную клинику, где из собственных средств оплатил сложное лечение, ведь хозяин животного на тот момент был неизвестен.

«Когда мы приехали, пожар уже был локализован, осталось только небольшое задымление на третьем этаже, — рассказал ФАН герой. — Пожарные выносили кошек. Они вынесли несколько клеток. Большинство животных разбежалось, но кто-то не успел. Они выставляли эти клетки перед подъездом на газон… Я посмотрел на него — он сидит, кричит, макушка между ушами не то что опалена, а кожа разошлась там. И лапы, подушечки обожжены, он их поджимал. Все ходят, смотрят, ничего не делают. Ему же больно. Наша помощь людям уже была не нужна, поэтому я просто взял и отвез его к ветеринару».

Ветеринарная клиника, в которую Трубицын повез своего погорельца, хорошо знакома капитану, потому что туда же он обычно возит собственного пса. Хозяин кота так и не нашелся, поэтому Максим оплатил лечение и содержание из собственных средств.

«Ему лекарства нужны были, — пояснил капитан ДПС. — Хозяина никто тогда не нашел, поэтому я сам все оплатил. Не бросать же его [кота] там, надо было, чтобы его осмотрели и вылечили».

После этого двое суток Максим не мог дозвониться в клинику и на третий день поехал туда сам. Попал как раз на смену ветеринаров, которая принимала пушистого пациента.

«Специалисты сказали, что более-менее привели его в порядок, подлечили, а потом кота забрали зооволонтеры», — рассказал собеседник ФАН.

Максим признался: он не исключает того, что забрал бы кота себе, хотя у него дома живут собака и декоративный кролик.