Струсивший Бортко снял свою кандидатуру с выборов в Петербурге, чтобы не опозорить КПРФ

Санкт-Петербург, 30 августа. Снятие режиссера Владимир Бортко своей кандидатуры с выборов губернатора Санкт-Петербурга было предсказуемым. Об этом заявил депутат Андрей Анохин.

Он обратил особое внимание на то, что у Бортко минимальные рейтинги, поэтому конкурировать с другими кандидатами на губернаторский пост он не сможет. Об этом пишет NewInform.

«Бортко полностью показал, что никакой связи с интересами петербуржцев не имеет. Если бы он все-таки пошел на выборы, то показал бы самые худшие результаты и утащил бы КПРФ вниз. Он был вынужден сделать такой шаг, чтобы не опозориться», — подчеркнул Анохин.

В пятницу во время теледебатов кандидат от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов губернатора города. Таким образом он наглядно продемонстрировал, что не способен выдерживать эмоциональные нагрузки, и, следовательно, вести политическую деятельность. Бортко струсил, проявив свою несостоятельность и неспособность занимать управленческие должности.

Напомним, на пост губернатора Петербурга претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от КПРФ Владимир Бортко, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия».