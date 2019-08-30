Политолог назвал слабым звеном сбежавшего с выборов Бортко

Бывший кандидат от партии КПРФ и известный режиссер Владимир Бортко, сбегая с выборов губернатора Санкт-Петербурга, проявил слабость. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политтехнолог Сергей Наумов.

Ранее Владимир Бортко заявил, что выбывает из предвыборной гонки.

«Я снимаю свое имя с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание», — заявил Бортко.

По данным аналитического отчета «Образ идеального губернатора», подготовленному проектом «Открытое мнение», у жителей Северной столицы к Бортко оказалось крайне низкое доверие. За Бортко готовы были проголосовать лишь 8% петербуржцев (всего было опрошено 1012 человек методом уличных интервью и телефонного опроса). По данным социологов ВЦИОМ, опросивших 1600 человек, врио губернатору Александру Беглову свои голоса готовы отдать 43% горожан, при этом 55% уверены, что он сможет добиться изменений в городе к лучшему. Опрос проводился по месту жительства и по телефону, комбинированным методом.

Как отметил Сергей Наумов, эмоциям не место в политике. По его мнению, Бортко прекрасный режиссер, пусть им и остается.

«Он в политике уже очень много лет, в частности он — депутат Государственной думы. И все, что он перечисляет на дебатах, мог спокойно сделать еще раньше. Но сейчас все это реальным делает Беглов. Он не говорит, а делает. У него есть программа и прочее. В свою очередь то, что Бортко говорил по Псковской области (он предлагал организовать голосование по выборам губернатора Петербурга на избирательных участках, организованных в Псковской области. — Прим. ФАН) здесь аргумент только один — это делалось только для того, чтобы люди в комфортных условиях могли спокойно выразить свое волеизъявление. Но это так и должно быть. Знает ли Бортко сколько дач у жителей Петербурга в Псковской области? Выкрутить можно как угодно, но как тогда работать? Тогда вообще можно ничего не делать», — пояснил Наумов.

Наумов согласен с тем, что оппозиция показала свою слабость и неготовность управлять таким крупным городом, как Санкт-Петербург.

«Бортко был слабым звеном, которого мы лишились. Если мы посмотрим все дебаты, систематизируем их, то у него было очень много воспоминаний, лирических отступлений. Практически не было конкретики. Шансов у него было мало. Он сыграл на том, чтобы здесь получить политические очки. Это слабость. Для того, чтобы быть губернатором, человек должен быть стрессоустойчивым. А вот эта история — абсолютная слабость», — добавил Сергей Наумов.

Он выразил мнение, что Бортко, учитывая низкие рейтинги социологов, хотел сейчас уйти красиво. Но с точки зрения избирателя это выглядело иначе.

«Он пытался всегда сказать какую-то красивую речь во время предыдущих дебатов. Но этого у него откровенно не получалось. Это были более эмоциональные речи. Они свойственны творческому человеку. Бортко был слишком эмоционален. Я не слышал конструктивных аргументов, почему он ушел. Я изначально не услышал конструктива, с чем Бортко хочет идти на губернаторские выборы. Одни эмоции, и за эмоциями ничего», — считает Наумов.

Эксперт подчеркнул, что во время дебатов так и не услышал программу по развитию Петербурга. Бортко поднимал федеральную повестку, а не региональную.

«Он должен был этим заниматься в кресле депутата Государственной думы. Это к нему вопрос, почему у нас проблемы с уровнем жизни. Это то, о чем он говорил в предыдущих дебатах», — заключил Сергей Наумов.

Помимо Александра Беглова принимать участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга будут Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Напомним, во время дебатов Амосов выразил мнение, что Широтная магистраль скоростного движения, более известная как Восточный скоростной диаметр, — «дорогая игрушка». Он предложил направить эти средства на строительство метро или на реализацию других проектов.

В свою очередь Тихонова предложила ввести в городе новую систему мониторинга экологии. По ее мнению, для сохранения «легких» Санкт-Петербурга нужно ввести мораторий на застройку зеленых зон.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября.