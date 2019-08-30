Эксперт заявил о беспомощности США с израильскими ракетами Spike перед «Панцирем»

Москва, 30 августа. Израильские ракеты Spike не помогут Соединенным Штатам в реальном бою с российским «Панцирем», считает эксперт Дмитрий Дрозденко. По его мнению, американские системы с израильскими ракетами беспомощны перед «Панцирем».

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» отметил, что опыт борьбы Израиля и США с недостаточно оснащенной ПВО Сирии, в составе которой есть комплексы «Панцирь-С1», не поможет в противостоянии с Россией. Пентагон, который проводит учения по ликвидации ЗРПК с помощью Spike, не учел, что у России есть глубокоэшелонированная система ПВО. Она подразумевает наличие комплексов разных радиусов действия.

«Нельзя рассматривать один объект ПВО отдельно от всего остального. В состав нашей системы ПВО входят комплексы дальнего обнаружения и поражения, которые поражают цели на больших расстояниях: С-400, С-300, «Бук-М1», «Бук-М3»», — отметил эксперт в беседе с RT.

У российской армии, кроме «Панцирей», есть комплексы «Тор», успешно поражавшие беспилотники. Существующий набор систем позволяет очень хорошо отслеживать воздушное пространство. Таким образом, отметила пресса, результат использования израильских ракет лишь огорчит американцев.

Более того, российские комплексы постоянно модернизируются. Весной этого года прошли испытания новейшей версии комплекса «Панцирь-СМ». Эта система способна распознавать цели на расстоянии 75 км и поражать ее на удалении 40 км. Как стало известно, российская армия получит ее, скорее всего, через два года.

Дрозденко высказал мнение, что тренировка американских пилотов на макетах российской техники указывает лишь на то, что именно Россия является для Вашингтона «вероятным противников».