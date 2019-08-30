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Бортко не смог заручиться поддержкой избирателей и трусливо сбежал с выборов

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Бортко не смог заручиться поддержкой избирателей и трусливо сбежал с выборов

Санкт-Петербург, 30 августа. Режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга. Как отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, кандидат от КПРФ сбежал из-за трусости и отсутствия реальной поддержки избирателей.

Бортко, который не стал объяснять свое решение, заявил, что подаст заявление о снятии кандидатуры 31 августа. После рассмотрения избирательной комиссией будет принято соответствующее решение.

Солонников, комментируя новость, отметил, что Бортко всегда отличался большой эмоциональностью, поэтому его «побег» с выборов эксперта не удивил. По его мнению, за поступком режиссера может скрываться несколько факторов. 

Бортко не смог заручиться поддержкой избирателей и трусливо сбежал с выборов

Во-первых, считает Солонников, Бортко был «паровозом» для выборов депутатов муниципальных образований Петербурга. В качестве лица кампании он принял участие во всех запланированных дебатах, выпустил нужное число агитационно-пропагандистских материалов и расставил по городу билборды. 

«Всю помощь, которую мог им оказать, он оказал. Мавр сделал свое дело — мавр может уходить», — заметил эксперт в разговоре с Nation News.

Во-вторых, Бортко мог уйти из-за собственной политической карьеры, которую он старательно устраивал. Солонников считает, что кандидату нужно было показать результат и набрать достойный процент, чтобы улучшить свое позиционирование как крупной фигуры во фракции КПРФ в Госдуме. А в итоге оказалось, что процент, ожидаемо, будет недостаточным, поэтому лучше такой провал и не демонстрировать. 

«Лучше сняться заранее, сделать хорошую мину при плохой игре, остаться в белых перчатках», — констатировал эксперт.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

На выборы зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Ранее на новость о снятии кандидатуры Бортко отреагировал депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он назвал поступок кинорежиссера трусостью и отметил, что такое решение не добавляет чести кандидату, о котором он был лучшего мнения. По мнению парламентария, с уходом Бортко выборная кампания в Северной столице ничего не потеряла.

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Источник: Nation News
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