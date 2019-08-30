Милонов назвал трусом снявшегося с выборов Бортко

Санкт-Петербург, 30 августа. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал трусостью решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга. По мнению парламентария, с уходом Бортко выборная кампания в Северной столице ничего не потеряла.



В пятницу стало известно, что один из четырех кандидатов в губернаторы Петербурга Владимир Бортко принял решение покинуть предвыборную гонку. Представляющий КПРФ кинорежиссер снял свою кандидатуру за неделю до дня голосования.

Милонов, комментируя решение теперь уже бывшего кандидата, назвал поступок Бортко трусостью. По словам депутата, он был о нем лучшего мнения.

«Сняться за неделю до выборов – это не добавляет Бортко чести. С этой стороны, понять можно: человек не хочет, чтобы его постигла неудача. Но, с другой стороны, бейся до конца: за тобой стоит одна из крупнейших партий страны, за которую голосуют люди… Мне очень жаль, что Бортко совершил такой поступок», — заявил Милонов в эфире радио «КП в Петербурге».

По мнению Милонова, в ходе своей предвыборной кампании Бортко «не стал самостоятельной электоральной единицей».

«Выборы как состязание идей и концепция ничего от этого его поступка не потеряли: концепции у Бортко так и не сучилось», — резюмировал депутат.

Напомним, петербургская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на выборы губернатора Санкт-Петербурга: самовыдвиженца Александра Беглова, Владимира Бортко от КПРФ, Михаила Амосова от «Гражданской платформы», Надежду Тихонову от «Справедливой России». Выборы главы города пройдут 8 сентября.