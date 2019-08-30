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Бурятские сироты получат качественное жилье благодаря председателю СК

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Бурятские сироты получат качественное жилье благодаря председателю СК

Улан-Удэ, 30 августа. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поспособствовал тому, чтобы выделенное ранее сиротам некачественное жилье признали негодным для проживания.

Суд Республики Бурятии вынес решение, что выделенное для детей-сирот жилье является непригодным для проживания. Нарушения жилищных прав ребят, которые остались без родителей, были выявлены благодаря личному контролю председателя СК Александра Бастрыкина. Он поручил главному следственному управлению России расследовать факт выдачи помещений, которые не соответствуют установленным стандартам.

Так, были найдены люди, которые причастны к нарушению жилищных прав бурятских сирот. Теперь условия жизни детей будут улучшены в соответствии с существующими нормами.

Известно, что ведомство старается оперативно реагировать на такие преступления и способствовать быстрому решению всех связанных с ним проблем. Социальные права уязвимой категории граждан являются приоритетными для следственного комитета. Кроме того, сотрудники ведомства стараются сделать все, чтобы такие случаи изначально не происходили.

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