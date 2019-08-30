Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

Серия экспериментов с участием робота Федора стартовала на МКС

41
0 Оставить комментарий

Серия экспериментов с участием робота Федора стартовала на МКСМосква, 30 августа. Серия экспериментов и испытаний с участием российского робота Федора стартовали на Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице робота в Twitter.

«Сегодня начали испытания экзоскелета», — написал Федор.

В испытаниях также примет участие российский космонавт Александр Скворцов. В ходе экспериментов Скворцов будет дистанционно управлять роботом с помощью специального костюма. Второй российский космонавт Алексей Овчинин будет фиксировать эксперименты с роботом на видеокамеру. В дальнейшем эти видеоматериалы будут использоваться учеными для анализа действий робота в условиях невесомости.

В настоящее время на борту Международной космической станции находится экипаж, состоящий из пяти человек. В состав экипажа МКС входят россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты NASA Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянский астронавт Лука Пармитано.

Напомним, космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту прибыл к МКС 24 августа. Космический корабль не смог совершить стыковку с МКС в запланированное время. 27 августа космический корабль «Союз МС-14» совершил успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме.

Российский антропоморфный робот-спасатель Skybot F-850, более известный как Федор, разрабатывается НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Робот состоит из 15 тысяч деталей, большая часть из которых производится в России. Остальные детали производятся по спецзаказу в Японии, Германии, Швейцарии и США.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров