Серия экспериментов с участием робота Федора стартовала на МКС

Москва, 30 августа. Серия экспериментов и испытаний с участием российского робота Федора стартовали на Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице робота в Twitter.

«Сегодня начали испытания экзоскелета», — написал Федор.

В испытаниях также примет участие российский космонавт Александр Скворцов. В ходе экспериментов Скворцов будет дистанционно управлять роботом с помощью специального костюма. Второй российский космонавт Алексей Овчинин будет фиксировать эксперименты с роботом на видеокамеру. В дальнейшем эти видеоматериалы будут использоваться учеными для анализа действий робота в условиях невесомости.

В настоящее время на борту Международной космической станции находится экипаж, состоящий из пяти человек. В состав экипажа МКС входят россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты NASA Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянский астронавт Лука Пармитано.

Напомним, космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту прибыл к МКС 24 августа. Космический корабль не смог совершить стыковку с МКС в запланированное время. 27 августа космический корабль «Союз МС-14» совершил успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме.

Российский антропоморфный робот-спасатель Skybot F-850, более известный как Федор, разрабатывается НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Робот состоит из 15 тысяч деталей, большая часть из которых производится в России. Остальные детали производятся по спецзаказу в Японии, Германии, Швейцарии и США.