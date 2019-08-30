Волонтеров в России обучают профессиональному поиску пропавших людей

Москва, 30 августа. В России набирает популярность волонтерское движение «Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Его участники проходят специальную подготовку и становятся практически профессиональными поисковиками.

30 августа весь мир отмечает День пропавших людей. Несмотря на развитие Интернета и разнообразие гаджетов для общения, в современном мире по-прежнему легко заблудиться, потерять связь с близкими.

Каждому знакомо чувство паники, когда в толпе он на пару минут теряет из виду знакомых. Эту проблему чаще всего можно решить одним звонком. Страшно представить, что происходит с людьми, которые не получают новостей о родных и друзьях недели, месяцы, годы.

Проблема пропажи людей остается актуальной и для России. Особое внимание в нашей стране уделяется исчезновению детей — в таких ситуациях дорога каждая минута. Только с января по март этого года полиция разыскивала 1390 несовершеннолетних.

На помощь правоохранительным органам приходят волонтеры, которые готовы отложить все свои дела и в любое время выйти на поиски пропавшего человека. Подразделения Национального центра помощи с января по август получили 546 заявок на участие в розыске детей, 1811 заявок на оказание помощи в поиске взрослых.

Как правило, полиция и волонтеры находят человека через три дня после исчезновения. Если же за это время установить его местонахождение не удается, объявляют в розыск.

На сегодняшний день почти в каждом регионе страны есть подразделения поисковой организации. Волонтеры не только помогают прочесывать территорию, но и распространяют информацию о пропавшем человеке в социальных сетях.

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям занимаются подготовкой членов своей команды. Неравнодушные к чужому горю активисты становятся настоящими поисковиками.

Для них в Российском университете спецназа разработали специальный курс. Волонтеров обучают стратегии и тактике поиска, оказанию первой помощи пострадавшим, работе с современным навигационным и радиооборудованием.

Теоретические знания «ученики» отрабатывают на специальных учениях. В этом году они проходили в Хабаровском и Красноярском краях. В мероприятиях приняли участие начинающие поисковики со всех регионов страны.

«Наша задача из добровольца, человека, «вооруженного» лишь желанием помогать, сделать практически профессионала, — констатировала председатель Попечительского совета Национального центра Елена Мильская. — В ходе учений волонтеры получают как теоретические, так и практические знания, которыми после прохождения обучения смогут поделиться со своими коллегами».

Кроме основной деятельности Национальный центр также проводит разъяснительную работу среди населения. Жителям российских городов раздают памятки о мерах безопасности, а в школах проводят тематические уроки.

Исполнительный директор Национального центра Екатерина Мизулина подчеркивает, что участники движения работают не ради денег или благодарностей.

«Это есть в людях внутри, наверное, с самого их рождения, — заметила она. — И для меня, по крайней мере, это и есть проявление того самого патриотизма, о котором мы все так много говорим».

Успехи Национального центра отмечают и на самом высшем уровне. Так, идейный вдохновитель волонтерского движения в Красноярском крае Оксана Василишина-Быкова в этом году была награждена почетной грамотой президента РФ.

К сожалению, полиции и волонтерам не всегда удается найти пропавших без вести людей. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям проводит специальные акции, которые привлекают внимание к этой проблеме.

Например, в Липецке мероприятие получило название «Держи меня крепче за руку». Юные участники акции рисовали на асфальте и вырезали из бумаги синие незабудки – символ Международного дня пропавших детей. А в Красноярске была проведена акция «Освети дорогу домой»: горожане зажгли сотни свечей, которые символически освещали пропавшим детям дорогу домой.

Национальный центр помощи планирует провести Учения для отрядов из Центрального Федерального округа в октябре этого года. В них примут участие не только волонтеры, но и сотрудники правоохранительных органов (МВД, МЧС, СК). Проведение подобных занятий совместно с силовыми структурами дает хороший практический результат.