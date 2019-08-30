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ФАН разъясняет: «Знак» искажает предупреждение прокуратуры о незаконности акции 31 августа

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ФАН разъясняет: «Знак» искажает предупреждение прокуратуры о незаконности акции 31 августа

В поисковом агрегаторе «Яндекс.Новости» сформирован сюжет о недопустимости незаконной акции так называемой «оппозиции» 31 августа.

ФАН разъясняет: «Знак» искажает предупреждение прокуратуры о незаконности акции 31 августа

Антироссийское, согласно Классификатору СМИ, издание «Знак» намеренно дезинформирует читателей заведомо неправильной формулировкой заголовка, заявляя, что столичная прокуратура якобы «попросила москвичей» воздержаться от участия в шествии.

ФАН разъясняет: «Знак» искажает предупреждение прокуратуры о незаконности акции 31 августа

Заголовок опубликованной новости, выделяющийся на фоне остальных в сюжете, содержит тонкие манипуляции, которые кардинально меняют представление о том, что происходит в действительности.

ФАН разъясняет: «Знак» искажает предупреждение прокуратуры о незаконности акции 31 августа

Во-первых, использование слова «попросила», как минимум, некорректно. Речь идет о явной манипуляции, поскольку ведомство ни о чем не просит, а предупреждает и предостерегает, что важно. Акция «оппозиции», намеченная на 31 августа, не была согласована, она незаконна, поэтому прокуратура дополнительно напоминает об этом.

Во-вторых, слово «москвичи», использованное изданием в заголовке, также не отражает реальной картины. Это уже вторая манипуляция, так как, с учетом контингента, прокуратура Москвы предупреждает (не просит) не жителей столицы, а разношерстую аудиторию. Большинство участников прошедших акций, как показала практика, — приезжие.

Кроме того, у аудитории, прочитавшей заголовок «Знака», сложится впечатление, что предупреждение прокуратуры несет рекомендательный характер. Тем более, что слов «незаконная» и «несогласованная» в заголовке не содержится.

Напомним, организаторами незаконного митинга 31 августа выступили представители так называемой «оппозиции», которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за фальсификаций.

Особенно отличилась протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались липовыми. Правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей» за юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». Соболь также не постеснялась использовать подписи мертвецов.

ФАН разъясняет: «Знак» искажает предупреждение прокуратуры о незаконности акции 31 августа

Столичные власти не согласовали экс-выдвиженцам акции 31 августа в связи с подготовкой и празднованием в городе Дня знаний. При этом мэрия предложила организаторам перенести акцию на 25 августа и провести ее на проспекте Академика Сахарова, однако «оппозиция» отказалась и стала активно призывать людей выходить на улицы именно 31 числа, даже если это будет незаконно. Очевидно, что организаторы стремятся превратить акцию в массовые беспорядки и спровоцировать столкновения с полицией ради красивой картинки для либеральных и западных СМИ.

Проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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