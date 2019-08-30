ФАН разъясняет: «Знак» искажает предупреждение прокуратуры о незаконности акции 31 августа

В поисковом агрегаторе «Яндекс.Новости» сформирован сюжет о недопустимости незаконной акции так называемой «оппозиции» 31 августа.

Антироссийское, согласно Классификатору СМИ, издание «Знак» намеренно дезинформирует читателей заведомо неправильной формулировкой заголовка, заявляя, что столичная прокуратура якобы «попросила москвичей» воздержаться от участия в шествии.

Заголовок опубликованной новости, выделяющийся на фоне остальных в сюжете, содержит тонкие манипуляции, которые кардинально меняют представление о том, что происходит в действительности.

Во-первых, использование слова «попросила», как минимум, некорректно. Речь идет о явной манипуляции, поскольку ведомство ни о чем не просит, а предупреждает и предостерегает, что важно. Акция «оппозиции», намеченная на 31 августа, не была согласована, она незаконна, поэтому прокуратура дополнительно напоминает об этом.

Во-вторых, слово «москвичи», использованное изданием в заголовке, также не отражает реальной картины. Это уже вторая манипуляция, так как, с учетом контингента, прокуратура Москвы предупреждает (не просит) не жителей столицы, а разношерстую аудиторию. Большинство участников прошедших акций, как показала практика, — приезжие.

Кроме того, у аудитории, прочитавшей заголовок «Знака», сложится впечатление, что предупреждение прокуратуры несет рекомендательный характер. Тем более, что слов «незаконная» и «несогласованная» в заголовке не содержится.

Напомним, организаторами незаконного митинга 31 августа выступили представители так называемой «оппозиции», которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за фальсификаций.

Особенно отличилась протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались липовыми. Правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей» за юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». Соболь также не постеснялась использовать подписи мертвецов.

Столичные власти не согласовали экс-выдвиженцам акции 31 августа в связи с подготовкой и празднованием в городе Дня знаний. При этом мэрия предложила организаторам перенести акцию на 25 августа и провести ее на проспекте Академика Сахарова, однако «оппозиция» отказалась и стала активно призывать людей выходить на улицы именно 31 числа, даже если это будет незаконно. Очевидно, что организаторы стремятся превратить акцию в массовые беспорядки и спровоцировать столкновения с полицией ради красивой картинки для либеральных и западных СМИ.

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