Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

ЛНР обвинила Киев в срыве совместной проверки участка у Станицы Луганской

3 383
0 Оставить комментарий

ЛНР обвинила Киев в срыве совместной проверки участка у Станицы ЛуганскойЛуганск, 30 августа. Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко обвинил украинских саперов в срыве очередного этапа совместной проверки территории на КПП «Станица Луганская».

Ранее в республике сообщили, что саперы ЛНР и Государственной службы Украины по ЧС совместно осмотрели подконтрольную Луганску территорию у разрушенного моста на КПП «Станица Луганская». Филипоненко сообщил, что ЛНР ждет допуска своих саперов на подконтрольную Киеву часть моста на КПП. По его словам, 30 августа должна была пройти совместная проверка участка, который разминировало луганское МЧС, но МЧС Украины не приехало.

«К сожалению, украинская сторона опять продемонстрировала свое истинное лицо, сорвав договоренности по проведению дальнейших работ на мосту через реку Северский Донец», — отметил он.

Филипоненко также сообщил, что украинская сторона никаких работ на подконтрольной Киеву территории КПП не проводит. В то время как сотрудники МЧС ЛНР продолжают разбор оборонительных сооружений и занимаются подготовкой к проведению восстановительных работ.

Напомним, в 2015 году в результате боевых действий мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен. ЛНР и Украина договорились отремонтировать мост.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров