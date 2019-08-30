ЛНР обвинила Киев в срыве совместной проверки участка у Станицы Луганской

Луганск, 30 августа. Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко обвинил украинских саперов в срыве очередного этапа совместной проверки территории на КПП «Станица Луганская».

Ранее в республике сообщили, что саперы ЛНР и Государственной службы Украины по ЧС совместно осмотрели подконтрольную Луганску территорию у разрушенного моста на КПП «Станица Луганская». Филипоненко сообщил, что ЛНР ждет допуска своих саперов на подконтрольную Киеву часть моста на КПП. По его словам, 30 августа должна была пройти совместная проверка участка, который разминировало луганское МЧС, но МЧС Украины не приехало.

«К сожалению, украинская сторона опять продемонстрировала свое истинное лицо, сорвав договоренности по проведению дальнейших работ на мосту через реку Северский Донец», — отметил он.

Филипоненко также сообщил, что украинская сторона никаких работ на подконтрольной Киеву территории КПП не проводит. В то время как сотрудники МЧС ЛНР продолжают разбор оборонительных сооружений и занимаются подготовкой к проведению восстановительных работ.

Напомним, в 2015 году в результате боевых действий мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен. ЛНР и Украина договорились отремонтировать мост.