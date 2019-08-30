Нинидзе с трехлетним сыном осталась без жилья после развода с Плетневым

Москва, 30 августа. Российская и грузинская актриса Нино Нинидзе осталась без жилья после развода с Кириллом Плетневым.

Актриса обратилась к подписчикам Instagram с просьбой оказать помощь в поиске съемной квартиры для себя и своего трехлетнего сына.

«Очень нужна ваша помощь! Я и Саня (мальчик 3,8 г.) очень ищем двухкомнатную квартиру в Басманном районе. Вдруг, вы вспомните или ваши знакомые!» — написала Нино.

Стоит отметить, что после расставания с Плетневым Нинидзе быстро нашла себе новую пару. Сначала ходили слухи о романе актрисы с сыном Федора Бондарчука, однако позднее выяснилось, что Нино состоит в отношениях с 46-летним Максимом Виторганом, который в начале марта расстался со своей супругой Ксенией Собчак.

В начале лета появились слухи о романе Виторгана и Нинидзе. Сначала пара не афишировала свои отношения, однако в июле Виторган подтвердил, что встречается с молодой артисткой. Возлюбленные уже познакомили своих детей от предыдущих браков, а также успели провести совместный отпуск на Кипре. Однако просьба Нинидзе помочь с поиском съемной квартиры свидетельствует о том, что актеры пока не планируют жить вместе.

Ранее Максим Виторган опубликовал пост в своем Instagram, в котором завуалировано объяснил, чем Нино Нинидзе лучше его бывшей жены Ксении Собчак. По словам актера, люди, с которыми можно просто «помолчать», гораздо лучше тех, кто «не терпит пустоты» и бурлит энергией, так как последние превращаются в «черные дыры», которые засасывают в себя все подряд.