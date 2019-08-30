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Сладко бьет, но дело не знает: Бортко испугался поражения и снялся с выборов в Петербурге

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Сладко бает, но дело не знает: Бортко испугался поражения и снялся с выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Струсивший кандидат от КПРФ Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

На дебатах кандидатов на пост губернатора, которые транслировались в эфире телеканала «Санкт-Петербург», режиссер Владимир Бортко сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов на губернаторский пост. Он отметил, что 31 августа в 09.30 принесет соответствующее заявление в петербургскую избирательную комиссию. 

Получается, что громкие заявление кандидата от КПРФ, которые он делал неоднократно в ходе избирательной кампании, были лишь словами, как в известной народной поговорке: «сладко бьет, но дело не знает». 

Снятие кандидатуры Бортко с выборов в Петербурге можно расценивать как свидетельство того, что он просто-напросто испугался и «слился» с выборов как тот самый «трусливый заяц» — герой народной мудрости. 

Напомним, на выборы губернатора Санкт-Петербурга зарегистрированы самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от КПРФ Владимир Бортко, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия».

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