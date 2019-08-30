Украинцев заставляют открывать электронные кабинеты и отчитываться перед государством

В рамках подписанного украинским президентом Владимиром Зеленским указа местные власти на территории страны создают так называемый «единый реестр услуг», по которому каждый гражданин Украины сможет оплатить счета по ЖКХ, административные штрафы и налоги непосредственно во Всемирной паутине. Для этого пользователю настоятельно рекомендуется создать собственный электронный кабинет и, таким образом, избавить себя от очередей и посредников. В ряде регионов изначально бесплатный процесс открытия упомянутых кабинетов уже превратился в крупную финансовую схему, против которой выступили сразу несколько тысяч человек. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Пенсионер из Черкасской области Тимофей Паршук (имя изменено) подал в суд на энергетическую компанию, районную администрацию и некую компьютерную фирму одновременно. В документе 82-летний мужчина обвинил как предпринимателей, так и представителей власти ни много ни мало в издевательстве над личностью. В данном конкретном случае — над ним самим. Сначала пожилому человеку пришла квитанция, где было констатировано, что он не платил за свет и газ уже несколько месяцев и что, если он не выплатит долги в течение двух дней, ему грозит крупный штраф и отключение соответствующих носителей. Затем дедушку действительно лишили коммунальных услуг лишь на том основании, что он не передавал в телефонном режиме показания своих счетчиков.

«Я никак не мог передать эти показания, потому что у меня нет на телефоне «звездочек» и «решеток», — пожаловался истец в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. Кстати, речь здесь идет о старом дисковом телефонном аппарате, действительно не имеющем соответствующих функций. — Потом от ЖЭКа ко мне пришел молодой человек и сказал, чтобы я купил современный телефон или компьютер, а этот парень занесет мои данные в какую-то «общую базу». Я старый вдовец, детей у меня нет, а сам я не хочу покупать новомодную мебель».

Любопытно, что судебные органы приняли иск пана Паршука. Правда, секретарь, оформлявшая соответствующий документ, по простоте душевной поведала старику, что выиграть дело он вряд ли сможет. Дескать, сегодня те же энергетические компании в рамках тотального сокращения штатов физически не могут направлять к отдельно взятым клиентам своих сотрудников, дабы те переписывали показания счетчиков.

Несколько иная, но не менее драматичная ситуация складывается с нерадивыми должниками по полицейским штрафам и клиентами государственных поликлиник. Так, в Киеве некий нарушитель ПДД, отказавшийся регистрировать электронный кабинет, по решению суда получил около 100 часов общественных работ только за то, что предложил каждому посетителю из очереди на оплату взыскания по 200 гривен (530 рублей), дабы первому добраться до заветного окошечка. А в Сумской области девушка, страдающая тяжелой формой астмы, была госпитализирована в больницу только из-за того, что в электронном архиве поликлиники, куда она пришла на прием, не оказалось ее имени.

«Всего вышеупомянутого не произошло бы, если бы у таких «героев» были записи в личном электронном кабинете, — сказала ФАН на основе полной конфиденциальности сотрудница государственной районной администрации Черниговской области. — Согласитесь, когда у человека есть собственная страничка налогоплательщика, он лишен всяческих неприятностей и нервотрепки, как то: стояние в очереди к доктору или обивание порогов учреждений. Мы живем в XXI веке, и к этому должны сегодня привыкать и стар и млад».

Подобное мнение разделяют и профессионалы в сфере IT-технологий.

«Да, наша фирма действительно берет деньги за создание электронного кабинета для отдельного гражданина, — говорит Андрей Игоревич, руководитель крупной киевской компьютерной компании. — Зато мы гарантируем, что наш клиент будет защищен от мошенников и взлома его страницы».

При этом тот же Андрей Игоревич предпочел не упоминать, что, согласно указу президента Украины, услуга по формированию электронного кабинета является бесплатной.